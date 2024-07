WhatsApp arricchisce le chat con una simpatica novità animata

Continuiamo a seguire con grande interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti e l’introduzione di nuove funzioni, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.24.15.15.

Lo scorso anno è emerso che tra le funzionalità in lavorazione vi erano anche le emoji animate e, a quanto pare, gli sviluppatori hanno iniziato ad avviare dei test pubblici.

Almeno ciò è quanto suggerisce la versione 2.24.15.15 beta dell’app, con la quale le faccine animate sono state messe a disposizione di una ristretta cerchia di utenti.

Le emoji animate sono pensate per arricchire l’esperienza di comunicazione quotidiana degli utenti. Progettate utilizzando la libreria Lottie, queste faccine sono in grado di mantenere un’alta qualità pur essendo leggere e scalabili, il tutto senza compromettere le prestazioni del servizio di messaggistica.

C’è da precisare che non tutte le emoji supportano le animazioni e, pertanto, quando si invia una faccina questa sarà visualizzata in versione animata solo se supporta la funzionalità.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa nuova funzionalità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’applicazione.

