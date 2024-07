Come sicuramente saprete, Google è sempre al lavoro per migliorare i suoi servizi o introdurre nuove funzioni all’interno delle sue app. Negli ultimi mesi la casa di Mountain View ha apportato diversi cambiamenti a YouTube Music, e in queste ore ha pubblicato un resoconto: facciamo un bel riepilogo delle novità di YouTube Music introdotte nell’ultimo periodo.

Le novità YouTube Music degli ultimi mesi

Il team di YouTube Music ha pubblicato sul forum di supporto ufficiale un nuovo post che va a riepilogare le principali novità introdotte negli ultimi mesi: in particolare, in questo caso parliamo dei cambiamenti fatti tra marzo e giugno, anche se alcuni di essi ci hanno messo o ci metteranno un po’ prima di raggiungere gli utenti a livello globale.

Nelle ultime settimane abbiamo anticipato l’arrivo delle votazioni per le playlist preferite, abbiamo visto una novità collegata al nuovo menù di trasmissione, il rinnovamento di alcune comode funzioni e delle pagine degli artisti, l’aggiunta del feed delle attività degli artisti, l’arrivo dell’IA di Google Gemini, ma anche la funzione che consente di canticchiare una canzone per cercare il brano desiderato, lanciata negli USA a partire da marzo e poi diffusasi a livello globale proprio in questi giorni.

Non tutte le novità qui sopra e qui sotto potrebbero aver raggiunto l’Italia e gli smartphone Android della penisola, ma andiamo a fare un bel ripasso di quelle principali. Alcune sono state rese disponibili per tutti, altre riguardano gli abbonati YouTube Music Premium.

Durante la primavera su YouTube Music sono arrivati la possibilità di scaricare album, playlist e brani o video per la riproduzione offline sul web (per utenti Premium), una funzionalità in grado di creare playlist personalizzate sfruttando l’intelligenza artificiale generativa, un filtro che aiuta nella selezione degli episodi podcast, miglioramenti per quanto riguarda la schermata dei commenti su Android e iOS (con il player che viene spostato in alto e il commento che si aggancia sotto di esso), un nuovo Activity Feed che fornisce una piattaforma centralizzata per le notifiche significative, un nuovo pannello di condivisione per Android con un’interfaccia utente rinnovata, miglioramenti al menu per la trasmissione (casting) ad altri dispositivi, intestazioni migliorate sull’app per smart TV e console con un aspetto più moderno e non solo.

Il team cita anche l’ampliamento del servizio YouTube Music, con disponibilità in diversi altri Paesi (africani, in particolare), ma anche l’integrazione con gli smartwatch Garmin, nuove impostazioni per le iscrizioni (con possibilità di visualizzare la lista completa dei canali a cui si è attualmente iscritti), l’arrivo dei Recap stagionali (che fornisce un riepilogo dei migliori artisti, brani, album e playlist dell’ultima stagione), la possibilità di condividere le playlist private e diversi altri cambiamenti.

Se volete scoprire il riepilogo completo delle novità introdotte negli ultimi mesi su YouTube Music, non vi resta che seguire questo link. Quali cambiamenti avete apprezzato di più tra quelli citati? Fateci sapere la vostra.