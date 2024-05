Il Google I/O 2024 è stato dedicato soprattutto alle interessanti novità in tema di intelligenza artificiale, tuttavia non sono mancati altri annunci degni di nota come la seconda beta di Android 15 e Wear OS 5, che sono stati chiamati in causa da Big G in sede di presentazione delle ultime migliorie relative alle passkey.

Direttamente dal Google I/O 2024, infatti, il team di Mountain View ha illustrato in maniera dettagliata il modo in cui le passkey verranno potenziate e migliorate, così da rendere le procedure di autenticazione sempre più semplici e snelle, e lo stretto legame di tali avanzamenti tecnici con Android 15 e il nuovo aggiornamento di Wear OS.

Nella fattispecie, il team di Google ha parlato dello snellimento del meccanismo di accesso tramite passkey, che passerà da una sequenza di più fasi — conferma dell’account (tasto Continua) e autenticazione tramite impronta digitale, riconoscimento del volto o PIN — ad un singolo tocco. La nuova esperienza d’uso prevede che tutte le informazioni vengano condensate in una singola schermata di dimensioni maggiori; in presenza di più account, non mancherà un selettore per passare dall’uno all’altro. Il rinnovato funzionamento delle passkey è in roll out con le nuove versioni di Credential Manager su Android 15.

Il miglioramento dell’esperienza d’uso non può che passare attraverso una perfetta integrazione delle novità previste con le app di riferimento; nella fattispecie, Big G ha parlato di come la compilazione automatica mostrerà i risultati forniti dal Credential Manager direttamente nei suggerimenti di Gboard in caso di click su un campo di inserimento del testo rilevante durante l’autenticazione; il discorso non si applica soltanto alle passkey, ma anche ad Accedi con Google e password. Beninteso, questa interessante integrazione con Gboard sarà limitata ai dispositivi aggiornati ad Android 15.

Poter contare su un metodo di autenticazione semplificato è tanto più vantaggioso laddove lo schermo del dispositivo utilizzato sia particolarmente piccolo; Google lo sa bene e infatti ha deciso di rendere Credential Manager disponibile sugli smartwatch a partire da Wear OS 5, aprendo all’autenticazione rapida tramite passkey, Accedi con Google e password. La nuova esperienza d’uso è stata progettata per essere il più simile possibile a quella disponibile su smartphone.

Per maggiori dettagli, potete fare riferimento al video ufficiale dedicato.