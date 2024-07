Con la presentazione degli ultimi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6, Samsung ha contestualmente lanciato l’attuale ultima versione della propria interfaccia proprietaria One UI 6.1.1, la nuova interfaccia porta con sé alcuni miglioramenti e diverse nuove funzionalità, alcune delle quali arriveranno anche su altri dispositivi del brand nel prossimo futuro.

Nonostante ciò già da qualche tempo si parla della prossima versione One UI, ovvero la numero 7 che porterà Android 15 sugli smartphone e sui tablet dell’azienda; abbiamo già avuto modo di reperire alcune timide informazioni al riguardo, abbiamo visto per esempio come la prossima versione dell’interfaccia potrebbe prendere spunto da Samsung Good Lock per una delle sue novità, come potrebbe avere una funzione che “si ispira” a iOS 18, quelli che dovrebbero essere i dispositivi idonei alla ricezione dell’aggiornamento, ma abbiamo anche visto come Samsung potrebbe introdurre un totale restyling estetico.

Oggi, grazie alle recenti dichiarazioni del leaker Ice Universe sul popolare social network X (ex Twitter), scopriamo insieme le possibili tempistiche di lancio della prima Beta One UI 7.0.

Samsung potrebbe rilasciare a breve la prima Beta della One UI 7.0

Abbiamo già avuto modo di vedere, come anticipato in apertura, diverse indiscrezioni riguardanti la prossima versione dell’interfaccia proprietaria One UI di Samsung, se le voci dovessero risultare corrette il colosso dovrebbe apportare tutta una serie di cambiamenti e migliorie al proprio software.

Ad ogni modo, per quanto ci si aspetti che la versione stabile della One UI 7.0 faccia il suo debutto in autunno, prima di tale traguardo l’azienda rilascerà tutta una serie di versioni Beta, in modo da poter testare l’interfaccia con un numero maggiore di utenti e risolvere eventuali problemi che dovessero manifestarsi.

Secondo quanto condiviso da leaker menzionato in apertura, Samsung sarebbe pronta a rilasciare la prima Beta della futura nuova interfaccia entro la fine del mese di luglio o, al più tardi, a inizio agosto; il tutto ovviamente sarebbe vincolato all’assenza di problemi particolari che, qualora dovessero manifestarsi, farebbero slittare di fatto il rilascio della versione in questione.

Per quanto al momento non ci siano informazioni ufficiali al riguardo, ci si aspetta che i primi dispositivi a ricevere la beta saranno gli smartphone della serie Galaxy S24, seguiti dai telefoni di fascia alta delle precedenti generazioni; per quel che concerne invece i dispositivi che riceveranno l’aggiornamento One UI 7.0 in futuro, di seguito riportiamo la lista di quelli papabili secondo le ultime indiscrezioni:

Serie Galaxy S

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21

Serie Galaxy Z

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip3

Serie Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Serie Galaxy Tab

Galaxy Tab S9 FE Plus

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 Plus (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Plus (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Serie Galaxy F

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Serie Galaxy M

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15

Sappiamo che Samsung ha già iniziato i lavori per sviluppare la nuova versione della propria interfaccia, lavori che a quanto pare proseguono spediti, dunque è lecito presumere che le recenti dichiarazioni in merito al rilascio della prima versione Beta possano a breve essere confermate.