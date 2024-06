All’inizio di quest’anno, contestualmente alla presentazione degli ultimi smartphone di punta appartenenti alla famiglia Galaxy S24, Samsung ha lanciato l’attuale ultima versione della propria interfaccia proprietaria One UI. Nel corso dei mesi poi, nonostante qualche incidente di percorso, l’azienda ha rilasciato la One UI 6.1 anche su altri smartphone delle precedenti generazioni e si appresta ad aumentare ulteriormente la disponibilità della sua ultima versione della propria interfaccia proprietaria anche per alcuni dispositivi di fascia media meno recenti.

A breve inoltre, con il debutto dei nuovi dispositivi pieghevoli del brand, è attesa anche la nuova versione dell’interfaccia proprietaria, la 6.1.1; sappiamo bene però come gli appassionati non siano mai contenti e molti guardano già al futuro degli smartphone Galaxy che riceveranno Android 15 con la One UI 7.

A tal proposito, abbiamo visto come il colosso coreano abbia già iniziato i lavori per sviluppare la nuova versione della propria interfaccia, lavori che a quanto pare proseguono spediti; per quanto grazie alle precedenti versioni possiamo farci un’idea di massima riguardo le tempistiche di rilascio, non abbiamo ancora una data ufficiale di debutto per la nuova One UI, tuttavia, un recente post su X dell’azienda ci fornisce qualche indicazione in più.

La One UI 7 potrebbe fare il suo debutto nel mese di ottobre

Samsung è solita rilasciare una nuova versione principale della One UI nel quarto trimestre di ogni anno (almeno negli ultimi tempi), lo scorso anno infatti la versione 6.0 è stata rilasciata sul finire del mese di ottobre, in seguito all’evento SDC 2023 del 5 ottobre.

Durante l’annuale Samsung Developer Conference, ovvero la conferenza dedicata agli sviluppatori, l’azienda potrebbe mostrare le novità che verranno introdotte con la One UI 7.0, rilasciando la prima versione stabile per i dispositivi compatibili poco tempo dopo.

L’immagine che potete vedere qui sopra è stata condivisa dal colosso coreano attraverso il social network menzionato in apertura e ci indica quella che sarà la data della Samsung Developer Conference di quest’anno: l’evento avrà luogo il 3 ottobre 2024 presso il San Jose McEnery Convention Center nel centro di San Jose, in California.

Considerando quanto detto poco sopra e i trascorsi dell’azienda, è lecito presumere che la prossima versione della One UI 7.0 verrà rilasciata in seguito all’evento in questione, ovvero entro la fine del mese di ottobre.

Per il momento non ci sono ulteriori informazioni circa le nuove funzioni che verranno implementate nella futura versione, oltre a tutta una serie di novità legate ad Android 15 abbiamo avuto modo di vedere come la One UI 7.0 potrebbe prendere spunto da Samsung Good Lock per una delle sue novità, come potrebbe avere una funzione che “si ispira” a iOS 18, ma abbiamo anche visto quelli che dovrebbero essere i dispositivi idonei alla ricezione dell’aggiornamento.

Ad ogni modo, manca ancora qualche mese prima del debutto ufficiale della prossima versione dell’interfaccia proprietaria, ci sarà sicuramente modo di sbirciare ulteriori nuove funzioni grazie agli incessanti rumor e indiscrezioni al riguardo.