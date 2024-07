Deciso cambio di rotta per gli smartphone della linea Galaxy di Samsung. Nel corso di questi anni numerosi smartphone con sistema operativo Android hanno adottato l’app Messaggi di Google di default per la messaggistica, mentre Samsung ha tentato di andare controcorrente imponendo la propria app, Messaggi Samsung. Sembra però che ci siano delle novità a tal proposito: scopriamole insieme.

Le novità di Samsung per le app di messaggistica

La compagnia coreana avrebbe infatti recentemente annunciato il cambio a favore dell’app Messaggi di Google, che diventerà presumibilmente predefinita all’interno degli smartphone della serie Galaxy. L’indiscrezione sarebbe arrivata dall’app Samsung Member e riportata dall’analista Max Weinbach, andando così a confermare il passaggio di testimone a Messaggi di Google.

Secondo quanto dichiarato dal comunicato stesso, a partire dai recenti Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Fold6 (e i futuri modelli, ovviamente), l’app Messaggi Samsung non sarà più preinstallata all’interno del sistema operativo, dando così totale spazio a Messaggi di Google.

Il post aggiunge inoltre che resta la possibilità, per gli utenti, di scaricare senza problemi l’app Messaggi Samsung direttamente dal Galaxy Store, nonostante alcune funzionalità saranno d’ora in poi esclusive: al momento non sono state divulgate ulteriori informazioni a tal proposito.

Uno dei tratti maggiormente distintivi tra le due app di messaggistica consiste nella gestione della compressione delle immagini: se infatti Messaggi di Samsung consente di inviare foto non compresse, al contrario Messaggi di Google comporta una significativa compressione delle foto.

Il cambiamento sembrerebbe coinvolgere al momento solo i dispositivi statunitensi: diversi utenti hanno infatti notato come, all’interno dei Galaxy Z Flip6 e Fold6 canadesi ed europei, Messaggi Samsung rimanga ancor oggi l’app predefinita. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori informazioni da parte di Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane a venire.