Conosciamo tutti Google Messaggi, si tratta dell’applicazione di messaggistica predefinita del colosso di Mountain View che, negli ultimi tempi, sembra ricevere più attenzioni del solito da parte dell’azienda. Tanto per fare qualche esempio, abbiamo visto di recente come l’app abbia provato a rendere più semplici le reazioni, come abbia introdotto gli effetti speciali, o come nel canale Beta sia ora possibile rendere le chat colorate.

Oggi invece, vi segnaliamo una novità apparsa nell’ultima versione Beta dell’app, la 20240312_00_RC00, che potrebbe nel prossimo futuro diventare una caratteristica della versione stabile.

Google lavora ad una nuova fotocamera personalizzata per l’app Messaggi

Come ogni applicazione di messaggistica che si rispetti, anche Google Messaggi consente di scattare foto direttamente dall’app, finora il software di Big G si affidava alla fotocamera di sistema per questo compito, ma sembra che Google abbia cambiato idea in merito.

Come potete notare dalle immagini poco sotto, Messaggi ha appena ricevuto una modifica per quel che concerne l’utilizzo della fotocamera all’interno dell’app: se in precedenza infatti il software utilizzava come detto l’app della fotocamera di sistema, facendo scegliere all’utente prima dell’avvio se scattare una foto o registrare un video, nell’ultima versione Beta di Messaggi è ora presente una nuova interfaccia utente della fotocamera, che sostituisce quella predefinita.

Nella prima immagine della galleria qui sopra, potete vedere come attualmente, nella versione stabile di Messaggi, il software chieda all’utente se vuole scattare una foto o registrare un video; nella seconda immagine è presente l’interfaccia della fotocamera di sistema a cui si accede, mentre nella terza si vede la nuova interfaccia della fotocamera della versione Beta dell’app.

A differenza della fotocamera di sistema, che sugli smartphone Pixel consente per esempio di regolare l’esposizione, il bilanciamento del bianco e impostare un timer, la nuova fotocamera personalizzata di Messaggi riduce all’osso le possibilità offerte all’utente: è possibile regolare il livello di zoom con tre impostazioni predefinite sopra l’otturatore (ma si può anche effettuare un pinch to zoom per aumentare ulteriormente), sono presenti poi i pulsanti per il flash nell’angolo in alto a destra e il passaggio dalla fotocamera anteriore a quella posteriore vicino al pulsante di scatto. Sotto quest’ultimo, sono presenti due appositi pulsanti dedicati al passaggio diretto tra le modalità Foto e Video, che vanificano la precedente interfaccia dell’app.

Per il momento dunque questa sembra essere la futura fotocamera personalizzata di Google Messaggi, anche se non è da escludere che la società possa aver intenzione di aggiungere ulteriori funzionalità nel prossimo futuro, magari prima dell’approdo nel canale stabile; non ci resta che attendere per scoprirlo.

