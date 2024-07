L’app Messaggi di Google potrebbe presto supportare i filtri in stile Snapchat, portando con sé una maggior personalizzazione delle foto e dei contenuti video, da condividere con i propri contatti. Nonostante non conosciamo ancora i dettagli specifici di questa nuova funzionalità, un teardown dell’APK ci potrebbe mostrare la novità in azione: scopriamola insieme.

App Messaggi: tutti i dettagli nuovi filtri

La futura funzionalità in arrivo potrebbe essere del tutto simile alle Lenti di Snapchat allo stato attuale, con effetti in 3D che seguono i movimenti facciali dell’utente che ne fa uso. Nel caso specifico delle Lenti di Snapchat, diversi effetti coprono integralmente la faccia, al contrario di altri che aggiungono invece solo accessori extra, come per esempio cappelli, lenti, occhiali e altro ancora.

Entrando maggiormente nello specifico, l’interfaccia della fotocamera dell’app presenterebbe un tasto in corrispondenza della parte inferiore sinistra, che consentirebbe dunque di accedere a una serie di effetti da selezionare in base alle proprie preferenze. Gli utenti avranno dunque la possibilità di selezionare l’effetto con un singolo tap, per poi catturare la foto o video con il tasto centrale. Il contenuto potrà a quel punto essere salvato o inviato agli utenti che desideriamo, presenti all’interno della nostra lista contatti.

All’interno della versione 20240708 dell’app Messaggi di Google sono stati scovati 9 effetti in totale, che andrebbero ad includere rispettivamente i filtri Coniglio, Occhiali, Dinosauro, Film Noir, Cappello che brilla, Ritocco per ritratti, Fragola, Runner e infine un Panda di San Valentino. Ci aspettiamo inoltre che la compagnia aggiunga ulteriori filtri ed effetti nel corso del tempo, in occasione della distribuzione pubblica.

Al momento Google non ha rilasciato ulteriori dettagli a riguardo: non ci resta a questo punto che attendere aggiornamenti in merito all’app Messaggi da parte della compagnia, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire, in concomitanza con il rilascio della nuova versione.