Dopo mesi e mesi di indiscrezioni, Samsung ha ufficialmente presentato il suo primo anello smart gettando di fatto un guanto di sfida a tutte quelle aziende che già da qualche tempo sono impegnate in questo segmento del settore wearable; Galaxy Ring è il primo tentativo del colosso coreano nel settore degli anelli intelligenti, ma nonostante ciò ha già riscosso l’interesse di diversi fan del brand.

Inizialmente però, alcuni utenti sono rimasti delusi da alcune dichiarazioni fatte dall’azienda in occasione dell’evento di presentazione, dichiarazioni che però sembrano essere state leggermente fuorvianti sotto alcuni punti di vista; oggi dunque vediamo di fare un po’ più di chiarezza riguardo la compatibilità di Galaxy Ring con gli smartphone Samsung e non, oltre a vedere alcune indicazioni fornite dall’azienda per l’utilizzo del dispositivo.

Samsung ha dunque deciso di tuffarsi nel settore degli anelli intelligenti, Galaxy Ring si prefigge lo scopo di fornire agli utenti uno strumento in grado di offrire un approccio semplice al benessere quotidiano, in un formato piccolo e discreto.

I dati rilevati dal dispositivo vengono raccolti e analizzati da Samsung Health che riceve l’aiuto, come ormai d’obbligo di questi tempi, dell’intelligenza artificiale Galaxy AI, grazie alla quale l’anello può generare un rapporto dettagliato sullo stato di salute dell’utente. Prima di proseguire rinfreschiamoci la memoria con le principali caratteristiche di Galaxy Ring:

Come anticipato in apertura, in seguito all’evento di presentazione alcuni utenti sono rimasti delusi da alcune dichiarazioni dell’azienda, nello specifico per quel che concerne la compatibilità di Galaxy Ring con gli smartphone: secondo quanto lasciato intendere dalla società, l’anello sarebbe stato compatibile esclusivamente con gli smartphone Samsung Galaxy ma, a quanto pare, sembra che in realtà non sia così.

There are some reviews out there claiming that the Samsung Galaxy Ring only works on a Samsung device, therefore it doesn’t work on other Android devices.

This is untrue.

All you have to do is install the Galaxy Wearable app, connect, and go through the setup process. pic.twitter.com/H6Jm97hJSI

— M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) July 21, 2024