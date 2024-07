Il Galaxy Unpacked di oggi ha svelato diverse novità di casa Samsung, come del resto le anticipazioni avevano previsto. Tra i principali nuovi arrivi della casa sud-coreana, oltre agli smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6, a Galaxy Ring e alle nuove cuffie wireless, c’è anche la nuova attesa generazione di smartwatch: è ufficiale non solo Samsung Galaxy Watch7, ma anche Samsung Galaxy Watch Ultra, un modello completamente inedito nella gamma Wear OS del produttore. Andiamo a scoprire tutto sui nuovi smartwatch.

Samsung Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra ufficiali per un monitoraggio ancora più smart

Samsung vuole espandere Galaxy AI verso un numero sempre maggiore di persone attraverso dispositivi indossabili, e le nuove integrazioni alla gamma sono al centro di questa visione con approfondimenti personalizzati ed esperienze su misura per una maggiore comprensione dello stato di salute. Samsung Galaxy Watch7 massimizza il benessere di tutti i giorni con allenamenti personalizzati e funzionalità di monitoraggio intelligente e preventivo della salute, e l’inedito Galaxy Watch Ultra si spinge oltre per raggiungere traguardi di livello superiore.

“Le ultime novità del nostro portafoglio di indossabili integrano le tecnologie e le innovazioni più avanzate di Samsung, consentendo di assumere il controllo della propria salute e del proprio benessere con soluzioni di assistenza sanitaria preventiva“, ha dichiarato TM Roh, President and Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “L’intelligenza, la guida e le analisi offerti da Galaxy Ring, Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra aiuteranno gli utenti a trasformare i dati in approfondimenti significativi e a creare una nuova era di esperienze di monitoraggio della salute intelligenti“.

Samsung Galaxy Watch7 con Exynos W1000 e funzionalità Galaxy AI

Samsung Galaxy Watch7 permette di tracciare oltre 100 allenamenti e creare routine combinando vari esercizi attraverso Routine di allenamento, mentre con la modalità Sfida permette di confrontare le prestazioni del momento con quelle pregresse, in modo da monitorare i “passi” avanti. Con Composizione corporea si può avere un’istantanea del proprio fisico e della propria forma, per migliorarne la comprensione.

Lo smartwatch offre una funzione di monitoraggio della frequenza cardiaca, con avvisi in caso di frequenza troppo alta o bassa e possibilità di rilevare ritmi cardiaci irregolari indicativi di fibrillazione atriale (AFib) con IHRN (Notifica battito cardiaco irregolare); anche il monitoraggio dell’elettrocardiogramma (ECG) e della pressione arteriosa (BP) contribuiscono a ottenere una comprensione più approfondita della salute del cuore.

Tutto questo è possibile grazie all’hardware implementato su Galaxy Watch7: il migliorato sensore BioActive offre una maggiore precisione, e per la prima volta lo smartwatch offre la possibilità di monitorare comodamente i prodotti finali della glicazione avanzata (AGE) direttamente dal polso con l’indice AGEs; gli AGE sono fortemente influenzati dalla dieta e dallo stile di vita e riflettono il processo di invecchiamento biologico complessivo, fornendo un’indicazione della salute metabolica.

Così come Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7 è dotato del chip più potente mai visto sulla gamma: si tratta dell’Exynos W1000 a 3 nm, con una CPU tre volte più prestante e un’efficienza energetica migliorata del 30%; in più, a bordo trova spazio per la prima volta sulla gamma un sistema GPS a doppia frequenza, per un tracciamento della posizione più preciso.

I due smartwatch sono i primi dotati di Wear OS 5, sistema operativo che garantisce interazioni più fluide e un utilizzo più prolungato. Gli utenti possono massimizzare la loro esperienza sul dispositivo indossabile e accedere a una varietà di applicazioni popolari direttamente dal polso, compresi i servizi Galaxy, le applicazioni Google e le tante applicazioni di terze parti.

I dispositivi con One UI 6 Watch offrono la possibilità di rispondere ai messaggi con la funzione Risposte suggerite intelligenti, che suggerisce le risposte più adatte attraverso l’analisi delle conversazioni precedenti con Galaxy AI (se abbinato a uno smartphone rilasciato dopo la serie Galaxy S24 con One UI 6.1.1 o superiore). La funzione Doppio avvicinamento dita permette di controllare un Galaxy Watch e uno smartphone Galaxy collegato anche quando si hanno le mani occupate, e utilizzare in modo semplice Samsung Wallet per effettuare pagamenti o accedere ai Digital ID.

L’ecosistema Galaxy si spinge ancora più in là grazie a Galaxy Ring: sfruttando insieme smartwatch e anello smart, gli utenti possono ricevere un’analisi della salute più precisa e continua con una gamma più ampia di dati, soprattutto per quanto riguarda il sonno.

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy Watch7: display Super AMOLED da 1,3 o 1,5 pollici a risoluzione 432 x 432 o 480 x 480

SoC Exynos W1000 a 3 nm

2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna

connettività Bluetooth 5.3, Wi-Fi dual band, NFC, LTE (nell’apposita variante) e GPS

batteria da 300 mAh (40 mm) o 425 mAh (44 mm)

(40 mm) o (44 mm) Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Galaxy Watch7 è caratterizzato da un design circolare simile a quello visto sui predecessori e consente di abbinare lo stile personale a nuovi cinturini, tra cui un design a onde e dettagli colorati, oltre a un’ampia gamma di quadranti (o watch face). Lo smartwatch viene proposto in due dimensioni, con cassa da 40 o da 44 mm: la versione più piccola è disponibile nelle colorazioni Green e Cream, mentre quella più grande nelle varianti Green e Silver.

Samsung Galaxy Watch Ultra è più “estremo” e fa un passo oltre

Samsung Galaxy Watch Ultra parte da quanto visto sul “fratellino” qui sopra e si spinge oltre, sbloccando esperienze di fitness migliorate. Il nuovo design a cuscinetto è pensato per migliorare la protezione e la completezza visiva, mentre il Sistema di aggancio dinamico è studiato per un maggiore comfort. Lo smartwatch dispone di una struttura in titanio di grado 4 ed è resistente all’acqua fino a 10 ATM (invece delle “solite” 5 ATM); in più, funziona a una gamma più ampia di altitudini, da 500 metri al di sotto del livello del mare fino ad arrivare a 9000 metri di altezza, in modo da tracciare esperienze come il nuoto nell’oceano oppure attività in ambienti estremi.

Il nuovo riquadro Multi-sport consente di tracciare allenamenti multi-disciplina per il triathlon, come nuoto, ciclismo e corsa, mentre la funzione Potenza di soglia funzionale (FTP) per il ciclismo può misurare la potenza massima in 4 minuti con metriche FTP potenziate dall’intelligenza artificiale. Galaxy Watch Ultra offre pure un’avanzata Zona HR personalizzata per far sì che gli utenti possano allenarsi a livelli di intensità ottimali in base alle capacità.

Per avviare e controllare gli allenamenti e mappare altre funzioni c’è il nuovo Pulsante rapido, mentre per le emergenze si può attivare l’apposita Sirena di emergenza. Durante il giorno lo smartwatch può spingersi al picco di luminosità di 3000 nit, per un comodo utilizzo anche sotto la luce del sole, mentre la sera le watch face passano automaticamente alla modalità notte per una leggibilità sempre ottimale.

Un altro cambiamento rilevante rispetto a Watch7 è la batteria: sul modello Ultra è presente un’unità da 590 mAh, che secondo il produttore offre fino a 100 ore di autonomia in modalità Risparmio energetico e 48 ore nella modalità Risparmio energetico allenamento.

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy Watch Ultra: display Super AMOLED da 1,5 pollici

SoC Exynos W1000 a 3 nm

2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna

connettività Bluetooth 5.3, Wi-Fi dual band, NFC, LTE e GPS

batteria da 590 mAh

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Samsung Galaxy Watch Ultra viene proposto nella sola versione con cassa da 47 mm e connettività LTE, nelle colorazioni Titanium Gray, Titanium White e Titanium Silver.

Prezzi, uscita e offerte lancio di Samsung Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra

Samsung Galaxy Watch7 e Samsung Galaxy Watch Ultra sono disponibili all’acquisto a partire da oggi, 10 luglio, nelle versioni da 40, da 44 e da 47 mm con connettività Bluetooth e LTE ai seguenti prezzi consigliati:

Galaxy Watch7 40 mm Bluetooth: 319 euro LTE: 369 euro 44 mm Bluetooth: 349 euro LTE: 399 euro

Galaxy Watch Ultra: 699 euro (solo LTE con eSIM)

Le colorazioni tra cui scegliere sono Green, Silver (Watch7 44 mm), Cream (Watch7 40 mm), Titanium Silver, Titanium Gray e Titanium White (Watch Ultra). Acquistando un Galaxy Watch7 o un Galaxy Watch Ultra su Samsung Shop Online tra il 10 e il 23 luglio 2024 è possibile avere una super valutazione dell’usato da rispettivamente 50 e 150 euro; in più, con l’acquisto entro il 23 e la registrazione su Samsung Members entro il 21 settembre è possibile ricevere in regalo un cinturino Fabric Band (con Watch7) o Trial Band (con Watch Ultra). Con l’acquisto su Amazon sono invece disponibili i coupon TRADEIN40 (sconto di 40 euro sui Watch7) e TRADEIN100 (sconto di 100 euro su Watch Ultra), con l’aggiunta del coupon UNPACKQB50 per ulteriori 50 euro di sconto.