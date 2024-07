Samsung annuncia oggi Galaxy Ring, l’anello smart che abbiamo iniziato a scoprire in precedenza proprio grazie ai dettagli rilasciati dal produttore. Il nuovo wearable è pensato per offrire informazioni ancora più accurate sulla salute, soprattutto in abbinamento a Galaxy Watch7 o Galaxy Watch Ultra (ma non solo), ed è finalmente pronto per il debutto in alcuni mercati selezionati.

Samsung Galaxy Ring al debutto con tanta tecnologia e Galaxy AI

Samsung Galaxy Ring è il primo anello smart della gamma e punta a offrire un approccio semplice al benessere quotidiano grazie alla tecnologia dei sensori del produttore in una forma più piccola e discreta. Il nuovo dispositivo è stato progettato per il monitoraggio della salute 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, e questo viene favorito dal peso contenuto, tra 2,3 e 3 grammi in base alla taglia.

Offre una resistenza all’acqua fino a 10 ATM, una finitura in titanio di grado 5 e una superficie concava che aggiunge un tocco di stile. L’anello può adattarsi allo stile personale dell’utente grazie alle tre varianti di colore messe a disposizione, denominate Titanium Black, Titanium Silver e Titanium Gold. Per la scelta della misura, Samsung propone un kit apposito, che aiuta a trovare quella più adatta tra le nove disponibili (US 5 – US 13); il kit è disponibile gratuitamente al momento dell’acquisto e offre anelli campione che servono esclusivamente per la misurazione (Samsung consiglia di indossarlo per almeno 24 ore per testarlo al meglio).

Galaxy Ring integra una batteria da almeno 18 mAh che secondo il produttore garantisce un’autonomia fino a sette giorni, e la ricarica può avvenire comodamente e rapidamente attraverso l’apposita custodia.

Tutti i dati raccolti dall’anello vengono riuniti in Samsung Health, per un accesso continuo all’interno di un’unica piattaforma senza abbonamenti. Per quanto riguarda il sonno, l’anello smart propone la migliore analisi di casa Samsung e un algoritmo di intelligenza artificiale per aiutare a comprendere i ritmi del sonno e a sviluppare abitudini migliori. Vengono forniti un Punteggio sonno e un’analisi del russare, ma anche misurazioni dei movimenti, latenza del sonno, frequenza cardiaca e respiratoria, in modo da arrivare a un’analisi dettagliata e accurata della qualità del riposo.

Galaxy AI può generare un rapporto dettagliato sullo stato di salute, che include varie metriche sanitarie come Guida al sonno. La nuova funzione Punteggio energetico con Galaxy AI può aiutare a comprendere meglio in che modo la salute influisce sulla vita di tutti i giorni, e attraverso suggerimenti basati sullo stato fisico del momento consiglia dove concentrare gli sforzi quotidiani: questo punteggio viene calcolato considerando le condizioni fisiche e mentali attraverso quattro fattori, Sonno, Attività, Frequenza cardiaca durante il sonno e Variabilità della frequenza cardiaca durante il riposo.

I Suggerimenti per il benessere si basano su dati completi e interessi individuali e forniscono indicazioni personalizzate per migliorare il benessere. A disposizione anche il Monitoraggio ciclo, con il quale è possibile controllare al meglio il ciclo mestruale grazie al rilevamento notturno della temperatura cutanea.

Le funzionalità di Galaxy Ring non sono finite qui. Con Avviso frequenza cardiaca, l’anello può fornire notifiche istantanee riguardanti frequenze cardiache insolitamente alte o basse, mentre con l’apposita funzione Frequenza cardiaca offre ulteriori dettagli, come lo stesso battito al minuto. Il nuovo dispositivo offre il rilevamento automatico degli allenamenti e dell’attività fisica, ma anche promemoria per i più pigri con la funzione Avviso di inattività.

Galaxy Ring non ha ovviamente uno schermo, ma consente di controllare alcune funzionalità dello smartphone Galaxy collegato: è possibile scattare fotografie o disattivare le sveglie con un doppio tocco tramite Gesti; la posizione dell’anello è visibile grazie all’apposita funzione Trova il mio anello di Samsung Find.

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy Ring Nordic MCU

8 MB di memoria

connettività Bluetooth 5.4

sensori: accelerometro, PPGO, 2 PD + 2 LED (G) + 2 VCSEL (R, IR), temperatura cutanea

certificazione IP68, resistenza fino a 10 ATM

batteria da 18 a 23,5 mAh (in base alla taglia), con custodia di ricarica da 361 mAh

dimensioni e peso: anello: 7 x 2,6 mm, da 2,3 a 3 g (taglia 5-13) custodia: 48,9 x 48,9 x 24,51 mm, 61,3 g



Indossando Galaxy Ring e Galaxy Watch insieme, si può ricevere un’analisi della salute ancora più precisa e continua con una gamma più ampia di dati, migliorando la precisione e l’accuratezza giorno e notte, soprattutto per quanto riguarda il sonno.

Prezzi e uscita di Samsung Galaxy Ring

Samsung Galaxy Ring è disponibile in preordine in alcuni mercati selezionati a partire da oggi, 10 luglio 2024, con disponibilità generale a partire dal 24 del mese. Arriverà anche in Italia, ma più avanti: per il momento non c’è una data. Il prezzo consigliato per il mercato europeo, prendendo come esempio la Germania, è di 449 euro.