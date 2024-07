La scorsa settimana durante l’ultimo evento Galaxy Unpacked Samsung ha presentato, oltre ai nuovi smartphone pieghevoli e al primo anello smart, anche i nuovi smartwatch Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra. I due dispositivi, attesi da diversi fan del brand, si differenziano in maniera particolare tra loro lato design, se il modello classico infatti riprende quello che era l’aspetto della precedente generazione, optando per un design più classico, il nuovo modello Ultra introduce alcuni elementi di design finora inediti per l’azienda.

L’aspetto estetico ovviamente non è l’unica differenza tra i dispositivi ma, sempre rimanendo in ambito design, molti potrebbero essersi posti alcune domande circa i cinturini dei nuovi smartwatch Samsung, nello specifico per quel che concerne l’eventuale compatibilità con accessori vecchi o non originali.

Se da un lato la variante Ultra sarà compatibile esclusivamente con i cinturini originali dell’azienda, a causa del nuovo tipo di connettore, lo stesso discorso non vale per Galaxy Watch7; scopriamo qualche informazione in più.

Samsung Galaxy Watch7 è compatibile con tutti i cinturini idonei da 20 mm

Come anticipato in apertura, coloro che hanno acquistato o acquisteranno il nuovo Galaxy Watch Ultra dovranno fare affidamento esclusivamente sugli accessori originali Samsung (almeno per i primi tempi, finché qualche produttore di terze parti non decida eventualmente di emulare il nuovo connettore dell’azienda); per quel che concerne Galaxy Watch7 invece la situazione è diversa.

Il dispositivo è disponibile in due distinte varianti, che si differenziano tra loro esclusivamente per le dimensioni della cassa e del display, rinfreschiamoci la memoria con le principali specifiche dello smartwatch in questione:

display Super AMOLED da 1,3 o 1,5 pollici a risoluzione 432 x 432 o 480 x 480

SoC Exynos W1000 a 3 nm

2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna

connettività Bluetooth 5.3, Wi-Fi dual band, NFC, LTE (nell’apposita variante) e GPS

batteria da 300 mAh (40 mm) o 425 mAh (44 mm)

(40 mm) o (44 mm) Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Alcuni utenti però potrebbero essere rimasti inizialmente delusi, o quantomeno perplessi, proprio per quel che riguarda i cinturini dello smartwatch in oggetto, nello specifico per quello che Samsung ha chiamato “cinturino one-click”; per quanto la denominazione possa far pensare ad un sistema di sblocco proprietario simile a quello del modello Ultra, in realtà l’azienda indica con questa espressione semplicemente il meccanismo di sblocco rapido.

Chiarito questo aspetto, appare evidente come il nuovo Galaxy Watch7 risulti compatibile con tutta una serie di cinturini non necessariamente pensati per lui, sarà infatti possibile utilizzare gli accessori del modello precedente, Galaxy Watch6, così come qualsiasi cinturino di terze parti che abbia la misura idonea, ovvero 20 mm.

Tutto ciò si traduce in una maggiore possibilità di scelta per tutti coloro che opteranno per l’acquisto della variante base al posto di quella Ultra, questi ultimi dovranno necessariamente fare affidamento sulle soluzioni proposte da Samsung, mentre gli altri potranno scegliere tra diverse alternative sia originali che non, disponendo di una schiera di cinturini compatibili reperibili anche tramite i classici e-commerce online.

Ovviamente, non tutte le soluzioni disponibili sul mercato potrebbero adattarsi all’estetica del nuovo smartwatch del colosso coreano, ma qui si entra nell’ambito dei gusti personali e ognuno ha i suoi.