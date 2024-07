Con l’avvicinarsi dell’evento Made by Google, previsto per il prossimo 13 agosto, e la presentazione dei prossimi smartphone Pixel, Google ha svelato, attraverso due video teaser ufficiali, il Pixel 9 Pro e il Pixel 9 Pro Fold, una variante pieghevole del dispositivo, dando così un’anteprima esclusiva delle loro curve e aumentando l’hype tra i fan. Secondo alcuni indizi quest’ultimo potrebbe non arrivare subito in Italia.

Intanto, nei Google Store della regione Asia-Pacifico, emergono i primi dettagli su come alcuni utenti che preordineranno la serie Pixel 9 Pro potranno ricevere un omaggio in edizione limitata.

Nei Google Store di Australia, Giappone e Singapore, Google descrive l’omaggio come “un pezzo di storia del design di Google Pixel”, riservato esclusivamente ai primi ordini del nuovo Pixel 9 Pro. Sembrerebbe, purtroppo, che chi acquista il Pixel 9 non riceverà questo omaggio da parte di Big G. L’offerta è, ovviamente, limitata fino ad esaurimento scorte.

Dalle immagini disponibili sugli store, l’omaggio si presenta come una scatola molto raffinata, mettendola a confronto alla confezione standard, con un design premium con il logo Google a quattro colori, e la scritta “Google Store”, sulla copertina. L’interno della scatola da quel tocco di esclusività grazie al suo spessore e al suo colore nero.

Secondo una traduzione dal sito di Google Taiwan, il collezionabile potrebbe essere un “poster originale del design di Google Pixel”, ma non sappiamo ancora con certezza di cosa potrebbe trattarsi. Non è la prima volta che Google offre questi tipi di omaggi ai suoi clienti. In passato, infatti, si trattava principalmente di accessori brandizzati come custodie.

Ad oggi questa offerta è limitata ai paesi sopra citati della regione Asia-Pacifico e non sappiamo se effettivamente venga allargata ad altri paesi, inclusa l’Italia.