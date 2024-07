In attesa della presentazione ufficiale, prevista per il prossimo 13 agosto, Google continua a tenere alto l’hype per i prossimi smartphone, con un teaser dedicato a Google Pixel 9 Pro. Il focus è ancora una volta su Gemini, la nuova intelligenza artificiale che a quanto pare la farà da padrona su tutta la prossima famiglia di smartphone di Mountain View.

Nel video di 30 secondi, che potete vedere qui sotto, viene richiesto a Gemini di scrivere una lettera di addio al proprio vecchio smartphone, chiedendogli di specificare che l’utente ha trovato qualcosa di nuovo, che offre un senso di magia, non le solite soluzioni viste e riviste che hanno ormai stancato.

In questo modo Google vuole ricordare ai propri fan, ma anche a chi si accosta per la prima volta a un dispositivo di Big G, che Google Pixel 9 Pro potrà contare sulla versione Advanced di Gemini, inclusa gratuitamente per il primo anno. Il breve video termina con il telefono che ruota, mostrando la cover posteriore della colorazione Porcelain, con un gioco di parole azzeccato, “Oh hi AI”, che può suonare come un saluto ma anche come una specie di lamento, destinato ai “vecchi” telefoni.

È probabile che nei prossimi giorni Google continui ad allietare l’attesa per i prossimi Pixel con nuovi teaser, magari dedicato anche a Google Pixel 9, che ovviamente non mancheremo di segnalarvi. Nell’attesa gustatevi quello dedicato a Google Pixel 9 Pro