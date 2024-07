In vista della presentazione ufficiale, prevista per il prossimo 13 agosto 2024, Google continua a mantenere alta l’attenzione per i prossimi dispositivi, con un nuovo video teaser dedicato al Google Pixel 9 Fold. L’attenzione è ancora una volta su Gemini, la nuova intelligenza artificiale che sarà protagonista su tutta la prossima gamma di smartphone di Mountain View. Qualora ve lo foste persi, questo nuovo video segue a ruota quello su Google Pixel 9 Pro.

Come sarà Google Pixel 9 Pro Fold

Innanzitutto la prima conferma è nel nome, come possiamo intuire dal titolo del video pubblicato non si chiamerà più Google Pixel Fold bensì utilizzerà la numerica degli smartphone Pixel classici, dunque: Google Pixel 9 Pro Fold. Scelta particolare, forse spinta dal fatto di aver dotato lo smartphone di un comparto fotografico più spinto rispetto al precedente modello, e più simile al Pixel in versione Pro che al Pixel base. Stiamo parlando del sensore fotografico a periscopico e nel caso sarebbe il primo pieghevole ad adottarlo (seppur probabilmente dà qualità inferiore rispetto al Google Pixel 9 Pro).

Tornando al video, di lunghezza pari a 30 secondi e che potete vedere qui sotto, viene chiesto a Gemini di scrivere una lettera di addio al proprio vecchio smartphone, chiedendogli di specificare che l’utente ha trovato qualcosa di nuovo, capace di offrire un po’ di magia, non le solite soluzioni ormai scontate e prevedibili. In questo modo Google vuole ricordare ai propri fan, ma anche a chi si avvicina per la prima volta a un dispositivo di Big G, che Google Pixel 9 Pro Fold potrà contare sulla versione Advanced di Gemini, inclusa gratuitamente per il primo anno.

Viene poi svelato ufficialmente il design del fronte e del retro, confermando indirettamente i rumor e i leak dei giorni scorsi. Sembra che Google abbia lavorato sullo spessore, per limarlo, e soprattutto ha adottato un design differente per il modulo fotografico che purtroppo si allontana un po’ dal concetto di camera bar, essendo a isola. È probabile che nei prossimi giorni Google continui a stuzzicare l’attesa per i prossimi Pixel con nuovi teaser, magari dedicati anche a Google Pixel 9, che ovviamente non mancheremo di segnalarvi. Nel frattempo, godetevi quello dedicato a Google Pixel 9 Fold.