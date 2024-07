Ci risiamo: sembra proprio che il mercato italiano si debba preparare a rinunciare ad almeno uno dei componenti della gamma Pixel di prossima uscita, perlomeno per la prima fase di commercializzazione. Stiamo parlando nello specifico di Google Pixel 9 Pro Fold, il nuovo smartphone Android pieghevole il cui design è stato anticipato proprio questa mattina dalla casa di Mountain View insieme al nome. Vediamo cosa sappiamo.

Niente Italia per Google Pixel 9 Pro Fold?

Il prossimo 13 agosto 2024, Google presenterà i suoi nuovi dispositivi, probabilmente insieme alla versione stabile di Android 15, giunto proprio in queste ore alla beta numero quattro. Tra le novità ci sarà sicuramente Google Pixel 9 Pro Fold, il cui nome (piuttosto “curiosa” come scelta) è stato ufficializzato dallo stesso produttore attraverso un video teaser.

In queste ore hanno iniziato a farsi vedere sui vari Google Store alcune immagini promozionali, ma indovinate un po’: sul sito di quale Paese non compare il pieghevole? Esatto, avete indovinato, si tratta proprio dell’Italia: il nuovo dispositivo si fa vedere ad esempio sul Google Store di Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito, Giappone, India e non solo, ma niente da fare per quello del nostro Paese.

Previous Next Fullscreen

La differenza delle immagini teaser che potete notare qui sopra non costituisce necessariamente una prova certa, ma è sicuramente un forte indizio: molto probabilmente Google Pixel 9 Pro Fold non arriverà in Italia, e se lo farà non lo farà subito. Non si tratterebbe di un fulmine a ciel sereno, visto quanto avvenuto in questi anni: solo a partire da Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro la casa di Mountain View ha iniziato a proporre fin da subito la nuova lineup, mentre altri dispositivi hanno continuato ad arrivare con un po’ di ritardo (basti pensare a Google Pixel Tablet, per fare un esempio recente) o in modo parziale.

Quel che è certo è che il mercato italiano potrà mettere le mani almeno su Google Pixel 9 Pro, apertamente citato e mostrato in apertura sul Google Store del nostro Paese. L’appuntamento per scoprire tutto è fissato per il 13 agosto 2024, ma è possibile che nei prossimi giorni in quel di Mountain View possano anticiparci altri dettagli, magari proprio sul resto della gamma.

Sareste delusi di non poter acquistare Google Pixel 9 Pro Fold qui in Italia? Fateci sapere la vostra.