Sebbene Google One abbia recentemente perso alcune funzionalità, come le spedizioni gratuite per le stampe di Google Foto e la chiusura della VPN a partire dal 20 giugno scorso, sembra che Google stia aggiungendo nuove e utili caratteristiche all’app.

Come ben sappiamo, Google è nota per offrire prove gratuite di Google One ai nuovi proprietari di Pixel. Generalmente le offerte variano a seconda del modello acquistato, con promozioni che vanno da 3 mesi del piano da 100 GB fino a 6 mesi del piano da 2 TB. A breve, potrebbe esserci una novità per chiunque acquisti un Pixel 9 Pro: un anno gratuito di Gemini Advanced (oltre ai 2 TB di Google One). Inoltre, sembra che Google abbia trovato un modo per permettere al maggior numero possibile di utenti di sfruttare questa opportunità.

Grazie ad un’analisi della versione 1.227.650751115 di Google One per Android, sono stati trovati alcuni indizi riguardo ad un futuro sistema in-app che permetterà agli utenti di accedere in modo facile e veloce a tutte le promozioni a cui hanno diritto. Al momento non è ancora attivo, ma è stato possibile attivare manualmente l’interfaccia. Ecco un’anteprima di come funziona:

Gli utenti avranno a disposizione una nuova voce “Verifica offerte” nelle impostazioni di Google One. Selezionandola, l’app controllerà se sono disponibili offerte ancora non riscattate. Ancora non sappiamo come funzionerà esattamente questo controllo, una volta disponibile. Il contenuto degli screenshot sembra riferirsi ad un offerta specifica piuttosto che a tutte le opzioni disponibili per l’utente. Tuttavia, è evidente che Google sta pensando ad una soluzione di questo genere, e con la promozione di Gemini Advanced in arrivo, sviluppare un’opzione del genere potrebbe essere la mossa migliore.