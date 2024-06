Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale sono sempre più popolari nel momdo mobile e anche Google ha studiato varie soluzioni dedicate a chi desidera sfruttare le potenzialità IA, tutte incentrate su Gemini.

Nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha iniziato a promuovere la possibilità di provare il piano Google One AI Premium e usufruire così di Gemini Advanced.

Due mesi di prova di Google One AI Premium e Gemini Advanced

Con un abbonamento a Google One AI Premium è possibile avere accesso a determinate funzionalità basate sull’intelligenza artificiale sviluppate da Google, oltre che a 2 TB di spazio di archiviazione esteso e ad una serie di vantaggi aggiuntivi per ottimizzare il proprio utilizzo dei servizi del colosso di Mountain View.

Con questo particolare abbonamento è possibile sfruttare nuove funzionalità sperimentali che utilizzano l’IA generativa e ciò include Gemini Advanced, soluzione che Google definisce “molto più potente in attività altamente complesse come la programmazione, il ragionamento logico, la capacità di seguire istruzioni articolate e la collaborazione creativa”.

Questi sono i requisiti per sottoscrivere un abbonamento a Google One AI Premium:

avere eseguito l’accesso con il proprio Account Google personale

essere il responsabile di un piano Famiglia (i membri del gruppo Famiglia con abbonamento AI Premium possono usufruire delle funzionalità di Gemini Advanced senza costi aggiuntivi fino al 30 settembre 2024)

soddisfare i requisiti minimi di età (per Gemini Advanced e Gemini in Gmail, Documenti e Presentazioni bisogna avere almeno 18 anni)

Google precisa che per il momento Gemini Advanced è disponibile e ottimizzato solo per l’inglese ma è in grado di rispondere a domande nelle altre lingue in cui è disponibile Gemini mentre è possibile inviare prompt a Gemini in Gmail, Documenti e Presentazioni solo in inglese americano (tutte le risposte vengono fornite in questa lingua).

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità, è possibile provare Google One AI Premium 2 TB per 2 mesi gratuitamente, per poi pagare 21,99 euro al mese:

Questi i passaggi da seguire per abbonarsi a Google One AI Premium:

Apri l’app Google One sul tuo smartphone o tablet Android (può essere scaricata dal Google Play Store qui) In alto, tocca Menu e Impostazioni Tocca Modifica il piano di abbonamento Per esaminare i vantaggi, vai a “Google One AI Premium” Tocca Utilizza l’offerta Per confermare, tocca Accetto Seleziona il metodo di pagamento Tocca Abbonati

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale.