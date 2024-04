Google One è un servizio in abbonamento che consente di usufruire di uno spazio d’archiviazione aggiuntivo per servizi proprietari come Google Drive, Gmail o Google Foto coi quali si interseca a meraviglia.

Google One non è solo questo dal momento che oltre allo storage offre diversi vantaggi accessori compresi nell’abbonamento. Uno di questi è la spedizione gratuita su stampe “selezionate” tramite Google Foto, ma ora Google ha annunciato che sta rimuovendo questo plus.

Google One non offrirà più la spedizione gratuita delle stampe di Google Foto

In un’e-mail inviata agli abbonati la società ha comunicato che a partire dal 15 maggio gli abbonati a Google One non beneficeranno più della spedizione gratuita sulle stampe di Google Foto, inoltre l’azienda ha menzionato la rimozione della VPN inclusa in Google One per gli utenti non Pixel annunciata la scorsa settimana.

“Con l’obiettivo di fornire le funzionalità e i vantaggi più richiesti, interromperemo la spedizione gratuita per determinati ordini di stampe di Google Foto (in Canada, Regno Unito, Stati Uniti e UE) a partire dal ‌1‌5‌ maggio e la VPN di Google One più tardi questo anno. Come utente Pixel, continuerai a goderti la possibilità di accedere alla VPN da Google tramite le impostazioni Pixel se disponi di Pixel 7 o modelli più recenti.”

Google non ha mai propagandato la spedizione gratuita delle stampe di Google Foto, ma è comunque un altro vantaggio che viene a mancare dall’abbonamento a Google One.