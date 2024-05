All’inizio di quest’anno il team di Google ha annunciato di avere in programma di chiudere il servizio VPN di Google One nel corso del 2024 e adesso c’è anche una data ufficiale.

Ebbene, nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha aggiornato la pagina di supporto e l’applicazione Google One, confermando l’imminente chiusura del servizio VPN a partire dal 20 giugno 2024.

Per il servizio VPN di Google One è in arrivo la chiusura

Sul sito dedicato al supporto, nella pagina relativa al servizio VPN di Google One, in alto è stata aggiunta una breve nota che non lascia spazio a dubbi: Starting June 20, 2024, VPN by Google One will be discontinued.

Google aggiunge che gli utenti hanno varie alternative per sostituire il servizio VPN in chiusura, come quella inclusa nei piani telefonici di Google Fi e quella integrata all’interno delle impostazioni di sistema di Google Pixel 8.

Per quanto riguarda i possessori di Google Pixel 7, il colosso di Mountain View precisa che, dopo che la VPN di Google One verrà rimossa dalla relativa app, potranno continuare a usare la funzionalità VPN una volta aggiornato il software di sistema.

In particolare, per il 3 giugno 2024 è previsto il rilascio di un aggiornamento di sistema con il quale verrà attivata la VPN di Google (integrata) per i Google Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a e Pixel Fold.

Il team di Google, inoltre, ricorda che sul Google Play Store ci sono tante soluzioni disponibili (trovate qui la pagina dedicata).

Potete trovare le procedure da seguire per rimuovere la VPN di Google One dai dispositivi Android o iOS sulla pagina di supporto dedicata al servizio.

