Non è sempre facile riuscire a trovare smartphone che possano soddisfare le nostre “pretese” nella fascia di prezzo sotto i 200 euro, ma combinando un prezzo di listino abbastanza aggressivo a un generoso sconto proposto da Amazon, vale la pena dare un’occhiata a Realme 12x 5G: lo smartphone Android è infatti in offerta sul sito nella sua variante da 6-128 GB.

Realme 12x 5G vicino ai 100 euro in offerta su Amazon

Realme 12x 5G è stato lanciato da poche settimane in compagnia di altri due modelli, Realme 12 5G e Realme 12+ 5G, con i quali condivide alcune caratteristiche. Del trio, questo modello risulta il meno costoso, visto il listino di circa 100 euro più basso.

Lo smartphone mette a disposizione un ampio schermo IPS LCD da 6,67 pollici a risoluzione HD+ con fotocamera anteriore (da 8 MP) integrata in un piccolo foro. Il cuore è costituito dal chipset MediaTek Dimensity 6100+, affiancato da almeno 6 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Oltre alla già citata fotocamera per i selfie, sono disponibili altri due sensori, nella parte posteriore: si tratta del sensore principale da 50 MP (con PDAF) e del sensore per la profondità di campo da 2 MP.

A livello di connettività dispone di 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è uno dei suoi punti di forza e arriva fino a 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 15 W (con cavo). Tra le altre caratteristiche vale la pena citare la certificazione IP54 contro gli schizzi di acqua e la polvere, ma anche la funzione Dynamic RAM per arrivare a “raddoppiare” la RAM a disposizione prendendo in prestito parte dello storage.

Realme 12x 5G ha esordito in Italia a metà maggio al prezzo consigliato di partenza di 199,99 euro (6-128 GB), ma in queste ore potete acquistarlo in offerta su Amazon a una cifra decisamente più interessante: bastano 135 euro per portarselo a casa nella versione da 128 GB e nella colorazione Glowing Black, con consegna gratuita anche in un giorno (se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile).

Se siete interessati o volete solo dare un’occhiata potete seguire il link qui in basso, mentre per indecisioni potete consultare la nostra recensione.

Acquista Realme 12x 5G in offerta