La gamma Realme 12 si arricchisce e accoglie tre nuovi smartphone Android, tutti proposti anche in Italia a partire da oggi: si tratta di Realme 12 5G, Realme 12x 5G e Realme 12+ 5G, che si aggiungono ai già disponibili Realme 12 Pro 5G e Realme 12 Pro+ 5G. Andiamo a scoprire insieme tutto quello che c’è da sapere sui nuovi prodotti, comprese specifiche tecniche, design, funzionalità, prezzi, disponibilità e offerte di lancio.

Realme 12 5G, Realme 12x 5G e Realme 12+ 5G ufficiali in Italia

A distanza di un paio di mesi dalla presentazione di Realme 12 Pro e Realme 12 Pro+, la casa cinese svela anche Realme 12 5G, Realme 12x 5G e Realme 12+ 5G, tre nuovi smartphone Android di fascia media.

Realme 12+ 5G offre un display AMOLED da 6,67 pollici a 120 Hz con risoluzione Full-HD+ e con funzione Sunlight Screen, che sfrutta la regolazione dinamica del contrasto a livello di pixel e il controllo della retroilluminazione per migliorare la leggibilità in condizioni di luce solare intensa, ottimizzare il consumo energetico e aumentare al contempo la qualità complessiva delle immagini. Realme 12 5G sale a 6,72 pollici con un pannello IPS LCD dotato di risoluzione Full-HD+ e Sunlight Screen: vanta uno spettro di 16,7 milioni di colori e una luminosità fino a 950 nit. Realme 12x 5G fa una sorta di “mix”, proponendo un display IPS LCD da 6,67 pollici .

Differenze anche nei cuori del nuovo trio: la casa cinese ha optato per il SoC MediaTek Dimensity 6100+ per Realme 12 e 12x, mentre Realme 12+ può contare sul chipset MediaTek Dimensity 7050; in supporto sono presenti 6, 8 o 12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna. Tutti e tre i dispositivi offrono la funzione Dynamic RAM per arrivare a “raddoppiare” la RAM a disposizione attraverso un massimo di 12 GB di memoria virtuale aggiuntiva. Il modello “Plus” dispone di un avanzato sistema di raffreddamento Vapor Chamber, composto da una camera di vapore in acciaio inossidabile da 4.357 mm² e da uno strato di grafite ad alte prestazioni da 10.231 mm² integrato in un’architettura di dispersione del calore a 7 strati.

Nemmeno il comparto fotografico viene completamente condiviso dai tre modelli, non solo a livello “numerico”: Realme 12 5G dispone di una doppia fotocamera posteriore 3X Zoom Portrait con sensore principale da 108 MP e sensore secondario per la profondità di campo da 2 MP, mentre Realme 12+ 5G offre una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony LYT-600 da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 8 MP (con FoV di 112°) e sensore macro da 2 MP; Realme 12x 5G si deve “accontentare” del sensore S5KJN1 da 50 MP, associato al sensore secondario da 2 MP per la profondità.

Previous Next Fullscreen

Realme 12+ 5G è dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine, per immagini più stabili e rumore ridotto, e offre uno zoom integrato 2x che punta a mantenere la qualità d’immagine e offre la libertà di scegliere tra diverse lunghezze focali. Lo smartphone è dotato anche del nuovo Snap Portrait System, un sistema per la cattura di immagini istantanee in grado di avviare la fotocamera in 0,8 secondi e scattare fino a 208 foto al minuto con scatto continuo. Grazie agli algoritmi di esposizione, alla messa a fuoco automatica intelligente dei soggetti, al rilevamento del movimento e all’OIS Sony, Realme ha reso possibile un miglioramento del 40% il tasso di riuscita degli scatti rapidi. In più, l’algoritmo Cinematic Bokeh replica gli effetti di sfocatura in stile DSLR, e sono disponibili alcuni filtri cinematografici: la casa cinese ha collaborato con il direttore della fotografia premio Oscar Claudio Miranda per la creazione di filtri ispirati ai suoi film più premiati, come “Vita di Pi“, “Il curioso caso di Benjamin Button” e “Top Gun: Maverick“.

Condivisa la capacità della batteria, che arriva a 5000 mAh su tutti e tre i modelli; ci sono comunque differenze nelle velocità di ricarica (cablata): le prestazioni migliori sono riservate a Realme 12+ 5G, che si spinge fino a 67 W, mentre si scende a 45 W con Realme 12 5G e a 15 W con Realme 12x 5G.

Specifiche tecniche Realme 12 5G display IPS LCD 20:9 da 6,72 pollici a risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080) con refresh rate fino a 120 Hz

a risoluzione (2400 x 1080) con refresh rate fino a 120 Hz SoC MediaTek Dimensity 6100+ a 6 nm con CPU octa-core

a 6 nm con CPU octa-core 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP

batteria da 5000 mAh con ricarica da 45 W

ulteriori dettagli nella scheda tecnica completa di Realme 12 5G

Previous Next Fullscreen

Specifiche tecniche Realme 12x 5G: display IPS LCD 20,05:9 da 6,67 pollici a risoluzione HD+ (1604 x 720) con refresh rate fino a 120 Hz

a risoluzione (1604 x 720) con refresh rate fino a 120 Hz SoC MediaTek Dimensity 6100+ a 6 nm con CPU octa-core

a 6 nm con CPU octa-core 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP

batteria da 5000 mAh con ricarica da 15 W

ulteriori dettagli nella scheda tecnica completa di Realme 12x 5G

Previous Next Fullscreen

Specifiche tecniche Realme 12+ 5G: display AMOLED 20:9 da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080) con refresh rate fino a 120 Hz

a risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080) con refresh rate fino a 120 Hz SoC MediaTek Dimensity 7050 con CPU octa-core

con CPU octa-core 8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna

di RAM e 256 o di memoria interna tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP

batteria da 5000 mAh con ricarica da 67 W

ulteriori dettagli nella scheda tecnica completa di Realme 12+ 5G

Previous Next Fullscreen

I nuovi smartphone arrivano sul mercato con una Realme UI 5.0 basata su Android 14. Tutti e tre fanno ovviamente parte della lista (non ufficiale) di dispositivi Realme che saranno aggiornati ad Android 15.

Tra le principali funzionalità vale la pena citare le AI Air Gestures anticipate i giorni scorsi, che offrono un nuovo modo di interagire con gli smartphone: mentre le funzioni di controllo touchless consentono di norma di eseguire solo operazioni di base, come l’apertura di app specifiche, questa nuova proposta permette di utilizzare il dispositivo in modo più completo senza toccarlo. Queste AI Air Gestures consentono di utilizzare gli smartphone, guardare video e visualizzare contenuti con semplici movimenti della mano, risultando utili soprattutto in quei momenti in cui non è possibile toccare fisicamente il dispositivo.

I pannelli della nuova serie Realme 12 sono inoltre compatibili con la funzionalità Rainwater Smart Touch, che consente un utilizzo senza problemi anche con mani bagnate e risulta l’ideale per un uso ottimale in ambienti particolarmente umidi o piovosi.

Realme ha collaborato con il designer Ollivier Savéo, e il modello di punta strizza l’occhio alla maestria degli orologi di lusso, con un modulo circolare con oltre 500 motivi gradienti, che creano un gioco dinamico di luci e ombre che ricorda un quadrante lucido a raggiera. Lo smartphone “Plus” vanta un design 3D Jubilee Bracelet, con una lavorazione di precisione a rombi tridimensionali che emula la trama metallica dei cinturini degli orologi di fascia alta; i bordi sono rifiniti con PVD lucidato, con una tecnica comunemente utilizzata per le casse degli orologi di lusso.

Realme 12+ 5G è tra i pochi smartphone a offrire pelle vegana premium, selezionata per valorizzare design ed ergonomia: risulta più morbido del 10% rispetto alle versioni precedenti ed è più resistente e più leggero; la longevità nel tempo è garantita anche dalla certificazione IP54.

Prezzi e disponibilità della serie Realme 12

Realme 12 5G, Realme 12x 5G e Realme 12+ 5G sono disponibili all’acquisto già da oggi, 14 maggio 2024, presso vari rivenditori, Amazon compresa. I prezzi consigliati per il mercato italiano sono i seguenti:

Realme 12 5G: 8-256 GB a 299,99 euro (279,99 euro su Amazon)

Realme 12x 5G: 6-128 GB a 199,99 euro 8-256 GB a 239,99 euro

Realme 12+ 5G: 8-256 GB a 359,99 euro 12-512 GB a 419,99 euro



Acquista Realme 12 Series su Amazon

Sono previste anche alcune offerte per i primi giorni di commercializzazione. Realme 12x 5G sarà acquistabile in sconto a 219,99 euro nella versione 8-256 GB dal 16 al 30 maggio 2024 e a 179,99 euro nella versione 6-128 GB su Amazon dal 20 al 30 maggio 2024; Realme 12+ 5G sarà in promozione su Amazon dal 20 al 24 maggio 2024 a 299,99 euro nella versione 8-256 GB.

Le colorazioni tra cui scegliere sono denominate Woodland Green e Twilight Purple per Realme 12 5G, Feather Green e Glowing Black per Realme 12x 5G e Pioneer Green e Navigator Beige per Realme 12+ 5G.