YouTube è la piattaforma dedicata allo streaming di contenuti multimediali del colosso di Mountain View, il servizio viene utilizzato giornalmente da svariate persone ed è per questo motivo che Google si prodiga costantemente per migliorare quanto offerto ai propri utenti.

Negli ultimi tempi, tanto per fare qualche esempio, abbiamo visto insieme come la piattaforma abbia ampliato i test dei giochi gratuiti “Playables”, come abbia ricevuto un restyling dell’interfaccia di trasmissione, come Google Lens abbia fatto capolino in YouTube insieme a nuove funzioni IA, o ancora come la piattaforma ora risponda ai blocchi pubblicitari con gli annunci server-side.

Nelle ultime ore è emersa una nuova funzionalità, attualmente in fase di test per un periodo predeterminato, che introduce novità per gli Shorts; scopriamo insieme di cosa si tratta.

YouTube aggiunge gli Shorts agli Smart Download

Parliamo degli Shorts, tipologia di video breve introdotta nella piattaforma nel 2020 nel tentativo di contrastare il successo dell’applicazione concorrente TikTok; l’esperimento di Google sembra aver avuto successo visto che nel corso del tempo l’azienda ha aggiunto sempre più nuove funzionalità a questa componente di YouTube.

Di recente per esempio abbiamo visto come l’azienda stia sperimentando un’opzione per la voce fuori campo, una nuova integrazione con YouTube Music, ma abbiamo visto anche come i commenti degli Shorts potranno presto diventare a loro volta degli Shorts, o come siano aumentate le funzionalità mosse dall’intelligenza artificiale.

La novità di oggi lega gli Shorts di YouTube ad un’altra funzionalità della piattaforma, gli Smart Download, funzione introdotta nel 2022 che consente all’utente di scaricare sul proprio dispositivo una serie di video per poterne usufruire in seguito senza connessione.

Ad ogni modo, sembra che YouTube abbia avviato un test chiamato “Shorts Smart Downloads” (Download intelligenti di Shorts per noi), una funzione che consente agli utenti del servizio Premium di scaricare sul proprio smartphone tutta una serie di Shorts consigliati.

Come specificato dall’azienda, la fase di test durerà fino al 15 luglio prossimo venturo e sarà disponibile esclusivamente su Android per gli utenti abbonati a YouTube Premium che desidereranno attivare la nuova funzione: dopo aver eseguito l’accesso al proprio account è sufficiente recarsi nella sezione Download della scheda Tu, scorrendo verso il basso verrà visualizzata la sezione dedicata agli Smart Download dove troverete eventuali Shorts visualizzati di recente già scaricati e disponibili per la visione offline.

In realtà, secondo quanto riportato da un utente su Reddit, sembra che l’azienda avesse già avviato una breve fase di test per la medesima funzione di download degli Shorts su YouTube ad aprile, anche se in quell’occasione pare fosse limitata ad un ristretto numero di utenti.

Evidentemente il primo test condotto dall’azienda ha avuto un riscontro positivo da parte degli utenti, motivo per cui Google ha deciso di ripetere nuovamente l’esperimento rendendolo però disponibile per un maggior numero di persone. Non ci resta che attendere per scoprire se anche la nuova fase di test avrà successo e se Google deciderà nel prossimo futuro di inserire tale funzione di default in YouTube.