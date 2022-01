YouTube Shorts consente agli utenti di creare brevi video della durata massima di 60 secondi all’interno dell’app YouTube e offre funzioni simili a quelle di TikTok, come la possibilità di aggiungere testo a parti specifiche del video, didascalie automatiche, filtri e altro.

Poco dopo il suo lancio, YouTube ha lanciato una serie di funzionalità aggiuntive per Shorts, come la possibilità di campionare l’audio dai video di YouTube, mentre ora Google sta lavorando a un’altra nuova funzionalità che consentirà di aggiungere un doppiaggio ai video Shorts dall’interno dell’app YouTube.

YouTube Shorts testa una nuova funzionalità per il doppiaggio

Le prove che la nuova funzionalità è in fase di sperimentazione sono contenute nelle nuove stringhe di testo individuate da XDA nel file APK della versione 17.04.32 beta di YouTube per Android.

Le stringhe rivelano che la funzione “voiceover” aggiungerà un pulsante dedicato alla voce fuori campo all’app YouTube, consentendo agli utenti di registrarla senza dover armeggiare con un editor video di terze parti.

Attualmente se si desidera aggiungere un audio personalizzato a un video YouTube Shorts è necessario registrarlo separatamente e quindi aggiungerlo utilizzando un editor video di terze parti, il che non è particolarmente comodo.

Al momento la funzionalità di doppiaggio non è disponibile nell’ultima beta di YouTube per Android e la piattaforma non ha condiviso alcuna informazione ufficiale a riguardo. Attualmente YouTube sta sperimentando anche una funzionalità per la ripetizione dei capitoli dei video.

Potrebbe interessarti: TikTok introduce i video FullHD e numerose novità per i creatori di contenuti