Buone notizie per chi segue video YouTube prima di andare dormire. Secondo AssembleDebug, esperto capace di individuare nuove funzioni delle app Android prima dell’effettiva implementazione, l’app per Android di questa piattaforma potrebbe potrebbe presto offrire un timer per lo spegnimento automatico.

Così come avviene già con altre app simili (Spotify e YouTube Music), anche in questo caso si parla di una funzionalità che consente di interrompere la riproduzione dei contenuti a un orario predefinito.

Attraverso l’analisi portata avanti da AssembleDebug, in collaborazione con il sito Android Authority, ha preso in esame la versione beta 19.25.33 dell’app Android di YouTube, scoprendo nel codice alcuni riferimenti al possibile spegnimento automatico.

L’esperto ha svolto l’operazione attraverso la tecnica nota come APK teardown, individuando alcuni frammenti di codice presentano riferimenti a ore e minuti rimanenti prima dell’eventuale arresto.

Timer per lo spegnimento automatico si YouTube: ecco cosa ha scoperto AssembleDebug in merito

Nel materiale individuato da AssembleDebug figura anche un interessante “sleep_timer_notification_channel_name“. Questo suggerisce che il timer potrebbe essere visualizzato come notifica. Altre parti del file APK analizzato fanno riferimenti alla possibilità di posticipare il timer per continuare a fruire dei contenuti proposti dall’app.

Nonostante l’analisi approfondita va considerato poi come non si sia ancora intuito il potenziale funzionamento del timer. La speranza è che la funzionalità includa una voce che consenta di far terminare la riproduzione senza troncare il video, così come succede già con i brani musicali su YouTube Music, che interrompe la riproduzione solo al termine della canzone in esecuzione.

L’arrivo di un timer per lo spegnimento automatico preimpostato sarebbe una novità molto apprezzata dagli utenti che, fino a questo momento, si sono dovuti affidare ad app di terze parti per ottenere un risultato simile.