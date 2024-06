Lunedì 17 giugno con un comunicato ufficiale YouTube ha annunciato l’inizio della fase di test di una nuova funzionalità sperimentale chiamata Note. Similmente alla Community Notes di X la nuova funzione di YouTube mira a fornire un contesto adeguato ai video così da migliorare l’autorevolezza della piattaforma ed evitare confusione negli utenti contrastando la disinformazione, promuovere la discussione e il dibattito, aggiungere informazioni assenti o chiarire il contesto di un video.

YouTube Note: come funziona la nuova funzione

YouTube spiega che la nuova funzione permetterà alle persone di aggiungere delle note ai video (che verranno visualizzate sotto la descrizione) così da fornire maggiori dettagli e informazioni o segnalare correzioni e chiarimenti. Esempi dell’utilizzo di questa funzione sono l’indicazione di un filmato datato (che potrebbe essere erroneamente utilizzato per rappresentare un evento attuale), così come che un brano è una parodia di una canzone o, ancora, che di un prodotto esiste una versione più aggiornata. Gli utenti che visualizzano le note potranno poi valutarle selezionando se considerano quel contributo “utile”, “abbastanza utile” o “inutile” indicando il perché. YouTube utilizzerà poi un algoritmo che analizzerà queste valutazione determinando quali pubblicare.

La funzione Note è disponibile in fase di test solamente negli Stati Uniti, sui dispositivi mobile e per il momento solo in lingua inglese. YouTube anticipa che è consapevole come questa sperimentazione possa portare a errori con la creazione di note che non corrispondono al video o che le informazioni in essere contenuti possano non essere corrette o volutamente fuorvianti. È il motivo per cui ci si interroga su chi potrà scrivere le note e chi ne controllerà l’attendibilità (un po’ come accade per Wikipedia).

Nel comunicato YouTube spiega che inizialmente saranno selezionati un numero limitato di collaboratori considerati idonei che verranno invitati, tramite email o notifica di Creator Studio, a scrivere le note così da testare la funzionalità. I criteri previsti per considerare un utente idoneo a svolgere questo compito sono l’avere un canale YouTube attivo e in regola con le norme della Community.