YouTube si prepara a ricevere una “nuova” funzionalità presa dall’omonimo servizio, dedicato però alla mondo della musica. Stiamo parlando del tanto apprezzato smart download, in fase di test sugli smartphone Android.

La funzionalità smart download inizia la sua fase di test su YouTube

Questa funzionalità, una volta attiva sul proprio account, permette di scaricare automaticamente 20 video ogni settimana quando si è connessi sotto rete wi-fi. I video scaricati appariranno poi nella pagina Download presente nella scheda Libreria.

La funzione è quasi identica a quella di YouTube Music ed è utile per coloro che hanno piani dati limitati o si trovano regolarmente in aree con copertura cellulare scarsa o assente. L’algoritmo responsabile per decidere cosa viene scaricato, svolge abbastanza bene il suo dovere sulla controparte musicale, e si spera possa fare lo stesso anche sulla piattaforma video.

Questa nuova funzionalità al momento è limitata e non può essere testata da tutti, com’è accaduto con le precedenti funzioni sperimentali trovate sul sito dedicata ad esse. Inoltre questo test è disponibile solamente per alcuni utenti europei, ma non quelli statunitensi, con la maggior parte degli utenti che vede solo “Picture-in-picture su iOS” come test attualmente in corso.

Se la funzione è disponibile sul proprio account sarà pubblicizzata nella propria home di YouTube o alla voce Prova nuove funzionalità presente nel menu Impostazioni raggiungibile toccando il proprio avatar. Per gli utenti abilitati con poco spazio disponibile sul dispositivo e l’ultima versione di Android invece, riceveranno una notifica che avviserà loro di eseguire alcuni passaggi aggiuntivi per continuare ad utilizzarla.

Avete già ricevuto questa novità? Fatecelo sapere utilizzando il box dei commenti.

Leggi anche: L’app di YouTube per le TV si arricchisce di una funzione