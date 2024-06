HONOR annuncia la disponibilità di HONOR 200 e HONOR 200 Pro nei principali negozi di elettronica. I due nuovi smartphone Android avevano fatto capolino fin da subito sullo shop online ufficiale del produttore, ma da oggi è possibile trovarli anche nei negozi con un bundle speciale.

HONOR 200 e 200 Pro da oggi nei negozi italiani

HONOR 200 e 200 Pro sono stati presentati e lanciati a livello globale durante l’evento di Parigi lo scorso 12 giugno, e da oggi risultano acquistabili anche al di fuori del sito ufficiale. I due smartphone “escono” dallo shop online della casa cinese e sbarcano presso i principali negozi fisici e online italiani.

Come abbiamo visto, i due nuovi dispositivi puntano a offrire prestazioni al top e un’esperienza fotografica ritrattistica senza eguali a un prezzo accessibile. Ciò che senza dubbio caratterizza la serie è il comparto fotografico: i due modelli possono contare sul motore HONOR AI Portrait potenziato dall’intelligenza artificiale e dalle conoscenze del celebre studio Harcourt. La tripla fotocamera da 50 MP per i ritratti integra l’algoritmo HONOR RAW Domain aggiornato, grazie al quale è possibile ottenere ritratti bilanciati attraverso una dedicata gestione delle luce, preservando i dettagli anche nelle condizioni di luce più complicate.

Lato display, la serie HONOR 200 garantisce la presenza delle certificazioni TÜV Rheinland Flicker Free Display e TÜV Rheinland Full Care Display, offrendo un comfort visivo prolungato; con Natural Tone 2.0 viene ottimizzato il gradiente della temperatura del colore del display in base alla luce ambientale, mentre Display Notturno AI Circadiano sfrutta l’IA per regolare la luce blu e favorire il riposo notturno.

A disposizione anche Adaptive Dimming, che regola la luminosità dello schermo in base all’input di luce esterna e all’uso dell’applicazione. Vi ricordiamo che sono a disposizione Quad-curved Floating Display AMOLED da 6,7 o da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e una luminosità HDR di picco di 4000 nit. I due smartphone si differenziano principalmente per il cuore, in entrambi i casi firmati Qualcomm: su HONOR 200 c’è il SoC Snapdragon 7 Gen 3, mentre su HONOR 200 Pro trova spazio il SoC Snapdragon 8s Gen 3.

Le batterie sono da 5200 mAh su entrambi i modelli, con supporto alla ricarica rapida cablata HONOR SuperCharge da 100 W (cablata): HONOR 200 Pro offre in più la ricarica wireless da 66 W e la ricarica inversa. Via cavo, i possessori possono tornare al 100% in circa 40 minuti. Il duo arriva sul mercato con MagicOS 8.0 e Android 14, e con una serie di funzionalità smart alimentate dall’intelligenza artificiale, con funzioni come Magic Portal, Magic Capsule e Magic Ring.

HONOR 200 e HONOR 200 Pro sono disponibili da oggi nelle versioni 12-512 GB e nelle colorazioni Emerald Green, Moonlight White e Black anche nei principali negozi e shop online italiani, come Unieuro e MediaWorld. Il prezzo consigliato è di rispettivamente 649 euro e 799 euro, con incluse in bundle le cuffie HONOR CHOICE Open-Ear True Wireless Earbuds (valore di 99,90 euro), ma in alcuni casi vengono proposte cifre già scontate.

MediaWorld ad esempio li propone con uno sconto di 50 euro o 100 euro valido per i titolari di una carta MediaWorld Club fino al 27 giugno 2024: in questo modo le cifre scendono a 599 euro (HONOR 200 12-512 GB con cuffie) e 699 euro (HONOR 200 Pro 12-512 GB con cuffie); sempre sullo stesso sito è presente una promozione trade-in: chi ha un dispositivo usato da dare in permuta può contare su un extra valutazione garantita di 50 euro fino all’11 luglio 2024 (in negozio e online con ritiro in negozio e pagamento nel punto vendita), con la possibilità di scendere dunque a 549 euro e 649 euro (o meno, considerando il valore dell’usato). Da Unieuro invece i due smartphone sono acquistabili in sconto a 549 euro e 649 euro senza usato, sempre con cuffie CHOICE Open-Ear True Wireless Earbuds.

Allo stato attuale, i prezzi più convenienti sembrano rimanere quelli del sito ufficiale HONOR: come abbiamo visto con le offerte di lancio, sullo shop online della casa cinese è possibile acquistare HONOR 200 e 200 Pro a prezzi di partenza di 399,90 euro (HONOR 200 8-256 GB) e di 579,90 euro (HONOR 200 Pro 12-512 GB) grazie al nostro coupon ATUTTOANDROID150 (valido fino al 30 giugno 2024).

Acquista HONOR 200 sul sito ufficiale

Acquista HONOR 200 Pro sul sito ufficiale