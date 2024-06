HONOR 200 e HONOR 200 Pro sono stati annunciati ufficialmente per il mercato italiano in questi giorni, e risultano acquistabili sullo shop online del produttore con un doppio sconto: grazie alle offerte di lancio, il prezzo di partenza può scendere di ben 200 o 220 euro. Vediamo come approfittarne subito.

HONOR 200 e HONOR 200 Pro con sconti fino a 220 euro!

HONOR 200 e HONOR 200 Pro sono gli ultimi arrivati della casa cinese e sono due smartphone Android che puntano su prestazioni, fotografia ritrattistica e rapporto qualità-prezzo. Per entrambi, HONOR ha collaborato con Studio Harcourt, sfruttandone l’esperienza per ottenere ritratti di livello professionale, anche combinando le avanzate capacità di intelligenza artificiale.

Il modello di punta del nuovo duo è ovviamente HONOR 200 Pro, che può contare su un diverso cuore e su un comparto fotografico più avanzato: a bordo trovano spazio il SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (affiancato da 12 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna) e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Super Dynamic H9000 da 50 MP (con OIS); lo schermo è un AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate di 120 Hz, mentre la batteria è una generosa unità da 5200 mAh con supporto a ricarica SuperCharge da 100 W, ricarica wireless e ricarica inversa.

HONOR 200 mantiene alcuni aspetti del fratello maggiore, come il display AMOLED (in questo caso da 6,7 pollici, sempre con 120 Hz) e l’ampia batteria (senza però ricarica wireless), ma offre il chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 256 o 512 GB di storage a seconda della versione) e una tripla fotocamera capeggiata dal sensore IMX906 da 50 MP (con OIS). Gli smartphone debuttano sul nostro mercato con Android 14 e MagicOS 8.0, con una serie di funzionalità alimentate dall’IA e funzioni come Magic Portal, Magic Capsule e Magic Ring.

HONOR 200 e HONOR 200 Pro hanno fatto capolino in Italia al prezzo consigliato di partenza di rispettivamente 599,90 euro (8-256 GB) e 799,90 euro (12-512 GB), ma con le offerte di lancio del sito ufficiale potete risparmiare fino a 220 euro sfruttando due sconti. Innanzitutto dovete selezionare “Sì” nel campo dedicato alla Permuta di un dispositivo usato: in questo modo potete ottenere 50, 60 o 70 euro di sconto immediato, anche senza dare effettivamente in permuta un usato; avete capito bene, perché HONOR regala il bonus permuta anche senza spedire nulla: “Se non hai un vecchio dispositivo, puoi comunque cliccare sul link per ottenere uno sconto come ringraziamento per aver supportato la nostra nuova funzione!“.

A questo punto, all’interno del carrello potete digitare il coupon ATUTTOANDROID150 (valido fino al 30 giugno 2024) per avere uno sconto di 150 euro: sfruttando entrambi i ribassi, potete acquistare i due smartphone ai seguenti prezzi:

HONOR 200 8-256 GB a 399,90 euro

HONOR 200 12-512 GB a 439,90 euro

HONOR 200 Pro 12-512 GB a 579,90 euro

In aggiunta, sul sito sono disponibili bundle speciali: con 49,90 euro potete avere HONOR Watch4 insieme a HONOR 200 Pro, mentre con 1,90 euro potete ottenere il caricabatterie da 100 W; con HONOR 200 invece, per il caricabatterie servono 19,90 euro. Se siete interessati all’acquisto, potete seguire uno dei link qui sotto, mentre per indecisioni potete consultare le nostre recensioni più in basso.

Acquista HONOR 200 in offerta lancio

Acquista HONOR 200 Pro in offerta lancio