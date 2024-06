Il giovane operatore virtuale Ops! Mobile, che proprio in questi giorni ha portato al debutto la nuova app ufficiale MyOps, propone soluzioni che potrebbero risultare davvero interessanti per i viaggiatori. Con le vacanze estive sullo sfondo, oggi diamo un’occhiata alle offerte riguardanti le eSIM internazionali di Ops! Mobile, studiate per permettere agli utenti di navigare all’estero a prezzi contenuti.

Giga dappertutto con le eSIM internazionali di Ops! Mobile

Ops! Mobile è un operatore virtuale di tipo ATR lanciato a inizio marzo 2024: si appoggia alla rete 4G di Vodafone Italia e punta su offerte particolarmente economiche, che partono da 2 euro al mese e arrivano fino a 9,99 euro al mese. L’operatore propone anche le eSIM, acquistabili rapidamente tramite l’app ufficiale e compatibili con le reti 3G, 4G e 5G: consentono di attivare un piano giornaliero o mensile, oppure uno a consumo senza scadenza.

Chi viaggia spesso o ha già in previsione un viaggio, può optare per le eSIM internazionali, disponibili sempre tramite l’applicazione MyOps: basta scegliere la destinazione e il pacchetto e installare l’eSIM sullo smartphone seguendo le istruzioni inviate all’indirizzo e-mail. Con queste soluzioni i clienti possono connettersi in oltre 200 Paesi e regioni in tutto il mondo, utilizzando il volume dati senza costi aggiuntivi e con attivazione immediata.

Le tariffe per il roaming all’estero variano in base al Paese o alla regione e risultano di tre tipologie: Senza scadenza, Una tantum (con durate tra 7 e 30 giorni) e Abbonamento. Vengono proposte tariffe con quantità variabili di giga, sempre a seconda del Paese o della regione scelta. Ecco qualche esempio con Paesi specifici (Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti) o con una regione (Asia):

piano locale Stati Uniti Senza scadenza: 1 giga a 2,30 euro 3 giga a 6,70 euro 10 giga a 20,70 euro 20 giga a 40,50 euro Una tantum: 1 giga a 1,64 euro (30 giorni) 3 giga a 4,79 euro (30 giorni) 5 giga a 7,72 euro (30 giorni) 10 giga a 14,80 euro (30 giorni) 20 giga a 28,96 euro (30 giorni) Abbonamento (+VPN): 1 giga a 1,50 euro (mensile) 3 giga a 4,36 euro (mensile) 5 giga a 7,02 euro (mensile) 10 giga a 13,46 euro (mensile) 20 giga a 26,33 euro (mensile)

piano locale Emirati Arabi Uniti Senza scadenza: 1 giga a 17,90 euro 3 giga a 52,10 euro 10 giga a 161,10 euro 20 giga a 315 euro Una tantum: 1 giga a 6,33 euro (7 giorni) 3 giga a 15,94 euro (30 giorni) 5 giga a 24,78 euro (30 giorni) 10 giga a 43,76 euro (30 giorni) 20 giga a 75,61 euro (30 giorni) Abbonamento (+VPN): 1 giga a 3,80 euro (settimanale) 3 giga a 11,97 euro (mensile) 5 giga a 18,62 euro (mensile) 10 giga a 32,87 euro (mensile) 20 giga a 46,31 euro (mensile, in promozione invece di 56,81 euro)

piano regionale Asia (17 Paesi) Senza scadenza: 1 giga a 4,10 euro 3 giga a 11,93 euro 5 giga a 19,27 euro 10 giga a 36,90 euro Una tantum: 1 giga a 2,93 euro (30 giorni) 3 giga a 8,53 euro (30 giorni) 5 giga a 13,78 euro (30 giorni) 10 giga a 26,38 euro (30 giorni) 20 giga a 51,01 euro (30 giorni) Abbonamento (+VPN): 1 giga a 2,67 euro (mensile) 3 giga a 7,75 euro (mensile) 5 giga a 12,53 euro (mensile) 10 giga a 23,99 euro (mensile) 20 giga a 46,37 euro (mensile)



Come detto, questi sono solo alcuni esempi sulle tariffe proposte con le eSIM internazionali di Ops! Mobile, ma tramite l’app gli utenti possono consultare tutto nel dettaglio. Per viaggi già programmati, Ops! Mobile permette anche l’attivazione programmata, che posticipa la data di avvio della eSIM fino al momento in cui se ne ha effettivamente bisogno. Basta attivare l’opzione e scegliere la data, fino alla quale il codice QR viene conservato in sicurezza; in caso di cambiamenti, è possibile riprogrammare in qualsiasi momento la data passando dalla sezione “Le mie eSIM” dell’app ufficiale.

Seguendo il badge qui sotto è possibile scaricare gratuitamente l’app MyOps dal Google Play Store.