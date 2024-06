Le rinnovate icone del Meteo Google sono in distribuzione per tutti, utenti Pixel e non: il widget Riepilogo (At a glance per gli amici) e i widget dedicati al meteo stanno accogliendo le stesse nuove icone che abbiamo conosciuto in questi mesi all’interno della pagina Meteo della casa di Mountain View. Vediamo cosa è cambiato.

Le rinnovate icone del Meteo Google arrivano per tutti anche nei widget

Qualche mese fa il Meteo di Google per Android ha iniziato a mostrare una nuova interfaccia, partendo come sempre dagli smartphone Google Pixel e raggiungendo nel corso delle settimane tutti gli altri dispositivi Android. Il rollout dovrebbe ormai aver raggiunto quasi tutti, e in questi giorni la casa di Mountain View sta procedendo ad allargare le stesse rinnovate icone presenti nella pagina anche ai vari widget.

La distribuzione è in corso da qualche giorno a livello globale dopo le sperimentazioni di febbraio, ma sembra proprio che in queste ore abbia raggiunto parecchi possessori di smartphone e tablet Android, che si tratti della serie Google Pixel, di Samsung Galaxy o di altri prodotti. Le nuove icone sono apparse sia nel widget Riepilogo di Google, sia in quelli del Meteo, anche se questi ultimi sono disponibili solo sulla gamma Pixel: possiamo vederne qualche esempio negli screenshot qui sotto.

Non c’è un modo per “aggiornare” direttamente le icone, ma per velocizzare le cose potete verificare di disporre della più recente versione dell’App Google, alla quale si appoggiano la pagina Meteo e i vari widget (Riepilogo compreso): potete semplicemente seguire il badge qui in basso, che vi porterà rapidamente alla pagina dedicata del Google Play Store. Avete ricevuto anche voi le nuove icone del meteo sul vostro smartphone?