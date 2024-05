La nuova app meteo di Google ha debuttato su Pixel Tablet e su Pixel Fold a metà del 2023. La riprogettazione ha introdotto più colori, più dati e la funzionalità “NowCast” che fornisce previsioni simili a quelle di Dark Sky utilizzando l’apprendimento automatico.

Nell’ottobre 2023 la nuova app Google Meteo è stata estesa anche ai dispositivi Google Pixel meno recenti, mentre a dicembre ha iniziato ad apparire anche su altri dispositivi Android, in particolare quelli prodotti da Samsung.

La nuova app Google Meteo si espande su Android

Ora sembra che la riprogettazione si stia diffondendo in modo molto più ampio, poiché è stata individuata su vari smartphone Android, tra i quali Samsung Galaxy Z Fold4, OnePlus Open e HONOR Magic 6 RSR, e addirittura su Nokia 4.2 che è fermo ad Android 11. Sembra proprio che la riprogettazione dell’app meteo di Google sia ora ampiamente disponibile sui dispositivi Android.

Allo stato attuale Google Meteo continua a rimanere un servizio legato all’App Google e non un applicazione a sé stante come accade con le interfacce degli altri produttori, sebbene le recenti indiscrezioni abbiano confermato che Google intende rendere indipendente il servizio sotto forma di applicazione con tutti i vantaggi del caso, come ricevere aggiornamenti e nuove funzionalità più frequentemente e non solo con gli update dell’App Google.