Da alcuni mesi Google ha rinnovato l’app meteo tramite un aggiornamento dell’App Google, in modo da mostrare più dati in meno spazio all’interno dei widget.

Tuttavia il look non è stato aggiornato, in particolare per quanto riguarda le icone del meteo. Ora sembra che il colosso di Mountain View abbia deciso di dare una rinfrescata anche alla grafica del widget meteo.

Il meteo su Android sfoggia un nuovo look per le icone

Alcuni utenti stanno ricevendo delle nuove icone meteo sui widget, incluso il Widget at a Glance di Google. Le nuove icone meteo abbandonano il tema minimale e piatto, adottando un aspetto tridimensionale con delicate ombreggiature.

Al momento questa novità sembra essere in fase di distribuzione, ma non è chiaro se il rollout è globale o se verrà implementato gradualmente nel corso dei prossimi mesi.

Recentemente Google ha iniziato a distribuire qualche novità interessante anche per Gmail, Google Chat, Google Maps, Google Chrome e Google Messaggi, alcune delle quali nascoste sotto dei flag. Non si tratta ovviamente di stravolgimenti, ma vale la pena dargli un’occhiata.

Da non perdere: Migliori smartphone Android, la classifica di Febbraio 2024