L’imminente modifica del servizio “Pixel VPN by Google One”, ormai staccatosi da Google One e rinominato più semplicemente “Pixel VPN by Google” avrà delle ripercussioni anche sugli smartphone Made by Google della passata generazione: il colosso di Mountain View aveva già annunciato che la VPN — in questa sua nuova veste — sarebbe stata resa disponibile anche per i quattro modelli Google Pixel 7, Google Pixel 7 Pro, Google Pixel 7a e Google Pixel Fold e l’annuncio ha iniziato a concretizzarsi nelle scorse ore a partire dal ramo beta di Android.

Nella fattispecie, la necessaria app “Pixel VPN by Google” risultava già preinstallata per i possessori dei quattro modelli elencati con a bordo l’ultima versione beta del robottino, più precisamente Android 14 QPR3 Beta 2.2 o Android 15 Beta 2.2. Fino a pochi giorni fa, tuttavia, il lancio dell’app non produceva altro che un messaggio di errore che parlava di un servizio non disponibile per l’account dell’utente.

Ebbene, da poche ore a questa parte, il messaggio di errore mostrato dai primi due screenshot non compare più, anzi è possibile completare l’accesso e la configurazione, insomma la VPN dei Pixel risulta perfettamente utilizzabile. Il funzionamento è esattamente quello già conosciuto a bordo dei più recenti Google Pixel 8, Google Pixel 8 Pro e Google Pixel 8a: l’app dedicata non mostra più una notifica persistente con il logo “1”: lo stato di attivazione della VPN è segnalato soltanto dall’icona della chiave nella barra di stato.

In aggiunta a questo, c’è un nuovo Tile “VPN” disponibile nel menù delle impostazioni rapide che prende il posto della precedente scorciatoia “VPN by Google One” (che va rimossa manualmente).

Ad ogni modo, c’è ancora un tassello da sistemare: visitando il Google Play Store con uno smartphone aggiornato ad Android 14 QPR2, l’app viene segnalata ancora come incompatibile e, di conseguenza, impossibile da installare; in precedenza, Google faceva riferimento ad un aggiornamento con rilascio previsto per il 3 giugno 2024, ma il roll out non sembra essere ancora partito.