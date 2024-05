Ad aprile Google aveva affermato che era possibile ignorare la Beta 1 di Android 15 se si voleva rimanere nel programma Beta di Android 14 per ricevere aggiornamenti minori fino al rilascio della versione stabile finale QPR3 prevista a giugno.

Per coloro che non sono nel programma beta di Android 15, Google ha da poco rilasciato Android 14 QPR3 Beta 2.2 per i dispositivi Google Pixel. L’aggiornamento OTA arriva quasi due mesi dopo il rilascio del precedente e risolve alcuni bug, oltre a introdurre la patch di sicurezza di maggio.

La Beta 2.2 di Android 14 QPR3 è disponibile per il download

L’aggiornamento AP21.240305.006 risolve i problemi che a volte causavano l’interruzione delle connessioni dati mobili, anche quando il dispositivo riceveva un forte segnale, inoltre corregge vari altri problemi che influivano sulla stabilità e sulla connettività del sistema.

Non esiste una build per il recente Google Pixel 8a, inoltre attualmente sono disponibili solo immagini di fabbrica per l’installazione manuale a causa di un problema di sideloading OTA. Ecco i link per effettuare il download: