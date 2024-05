A marzo Google ha annunciato che il modello di intelligenza artificiale Gemini Nano arriverà anche sugli smartphone Google Pixel 8, ma prima della disponibilità ufficiale è necessario un aggiornamento per Android AICore.

Sul Play Store oggi è apparso un aggiornamento AICore per Google Pixel 8 che presumibilmente avvierà il processo di download del modello Gemini Nano per l’esecuzione in locale.

AICore prepara l’arrivo di Gemini Nano su Google Pixel 8

Dopo l’aggiornamento 0.release.pixel8.636144055 le impostazioni AICore verranno visualizzate nelle opzioni sviluppatore alla voce “Debug”. Questa pagina consente di abilitare le funzionalità GenAI sul dispositivo che verranno eseguite tramite AICore utilizzando Google Gemini.

Questo presumibilmente avvierà il download di Gemini Nano, tuttavia potrebbero essere necessari altri aggiornamenti dell’app per il funzionamento effettivo del modello. L’opzione è disattivata per impostazione predefinita.

Al momento l’aggiornamento AICore è stato individuato su alcuni dispositivi Google Pixel 8 con Android 15 Beta 2.1, tuttavia non è ancora stato individuato su Google Pixel 8a con Android 14.

Inizialmente l’ostacolo era la quantità di RAM, ma successivamente la variante base di Samsung Galaxy S24 è riuscita a far girare Gemini Nano. Google ha annunciato che il modello arriverà a giugno in concomitanza con Android 14 QPR3.