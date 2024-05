Dopo aver lanciato HONOR 200 Lite, HONOR ora rivela la data di lancio, i design e i colori degli imminenti smartphone HONOR 200 e HONOR 200 Pro. Ecco cosa possiamo aspettarci da questi smartphone Android.

HONOR 200 e HONOR 200 Pro sembrano molto simili, tuttavia le differenze principali consistono in un’isola della fotocamera posteriore leggermente più grande e il ritaglio a forma di pillola sul display per quanto riguarda HONOR 200 Pro, mentre HONOR 200 adotta un foro per alloggiare la fotocamera frontale. Entrambi gli smartphone HONOR sfoggiano cornici molto sottili e un display curvo.

Ecco il design e i colori della serie HONOR 200

HONOR 200 Pro verrà lanciato nei colori nero, verde, rosa e bianco, mentre HONOR 200 arriverà nei colori nero, blu, rosa e bianco, tuttavia il design della cover posteriore di alcuni modelli sarà diverso da altri.

HONOR 200 e HONOR 200 Pro diventeranno ufficiali il 27 maggio in Cina, ma poco dopo dovrebbero essere lanciati anche nei mercati internazionali come i successori della serie HONOR 90.

Come anticipato in apertura, alla fine dello scorso mese HONOR ha lanciato il modello più economico della sua nuova serie, ovvero HONOR 200 Lite 5G, che nei giorni successivi è sbarcato anche in Italia.