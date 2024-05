In attesa di svelare tutti i dettagli sulla serie HONOR 200, che sarà presentata in Cina tra pochi giorni e tra meno di un mese a Parigi, HONOR ha parlato oggi di alcune sue ambizioni future, tra intelligenza artificiale e distribuzione di MagicOS 8.0. E quale miglior vetrina del VivaTech, evento annuale che si sta tenendo in questi giorni proprio in Francia?

HONOR 200 in arrivo con MagicOS 8.0 e funzioni IA

A Parigi è in corso il VivaTech, un evento annuale dedicato all’innovazione tecnologica, e HONOR ne ha approfittato per parlare di alcuni dei suoi piani futuri, soprattutto lato intelligenza artificiale. L’azienda ha sottolineato il suo impegno per quanto riguarda le funzionalità di personalizzazione e privacy lato IA, con l’introduzione di una “architettura IA a 4 livelli” progettata per incorporare funzionalità di intelligenza artificiale a ogni livello dell’esperienza utente.

Lo scorso gennaio HONOR ha presentato MagicOS 8.0, una nuova versione basata su Android 14 che arriva con una IA completamente integrata a livello di piattaforma e il cui rilascio globale è iniziato il mese scorso. Come abbiamo visto, tra le funzionalità su cui si è concentrata l’azienda c’è Magic Portal, che secondo le stesse parole di HONOR permetterà agli utenti di “cambiare e accedere in modo immediato ai servizi tra app e dispositivi con un semplice tocco“; in base a quanto sostiene il produttore, attualmente sono supportate più di 100 applicazioni principali in sette scenari, che vanno dai viaggi alla produttività, dall’intrattenimento ai social, e un’ulteriore espansione è nei piani.

HONOR ha rivelato la sua intenzione di integrare intelligenza artificiale generativa all’interno dei suoi prossimi smartphone Android, e ha annunciato una partnership con Google Cloud per tutto questo. Sappiamo inoltre che il resto della serie HONOR 200 (attualmente è in commercio solo HONOR 200 Lite) sarà lanciato sul mercato globale il 12 giugno 2024 a Parigi: i nuovi smartphone, HONOR 200 e HONOR 200 Pro, potranno contare su MagicOS 8.0 e su diverse funzionalità di intelligenza artificiale. La casa cinese ha inoltre annunciato la sua intenzione di implementare la nuova versione del sistema operativo su HONOR Magic V2 e HONOR 90, ma per maggiori dettagli dovremo attendere.

Solo quattro settimane ci separano dunque dalla presentazione globale dei nuovi modelli: continuate a seguirci perché vi terremo informati sul lancio e sulle ultime in attesa del debutto. Vi ricordiamo che HONOR 200 e HONOR 200 Pro saranno svelati in Cina con un po’ di anticipo, il 27 maggio 2024.

In copertina HONOR 200 Lite