Non c’è un attimo di tregua per il team di sviluppatori impegnato nello sviluppo e nel miglioramento di WhatsApp, una delle applicazioni dedicate alla messaggistica più popolari tra gli utenti, nonché una delle più apprezzate.

Il team dedicato è costantemente al lavoro nel tentativo di migliorare il servizio offerto ai propri utenti, i lavori iniziali passano solitamente attraverso il canale Beta dell’app tanto che negli ultimi tempi abbiamo visto come l’azienda stia testando alcune novità per permettere di controllare l’animazione automatica di emoji adesivi e avatar e come stia migliorando la scoperta e l’aggiunta di nuovi pacchetti di adesivi, come siano in cantiere novità per i canali e le comunità, la possibilità di impostare un codice per proteggere le chat segrete anche sui dispositivi collegati, alcune novità in arrivo per community e chat, oltre ad un’apposita opzione per consentire agli utenti di cancellare il conteggio dei messaggi non letti ogni volta che si apre l’applicazione.

Anche oggi dunque diamo insieme uno sguardo all’ennesima novità, introdotta dagli sviluppatori nella versione Beta 2.24.11.18; si tratta di una funzione già intravista in precedenza in realtà, ma che è stata ulteriormente migliorata.

WhatsApp Beta riceve nuove funzionalità di reazione e risposta per i contenuti multimediali

Già da qualche tempo WhatsApp ha introdotto la possibilità per gli utenti di rispondere ad un messaggio tramite testo o con le apposite reazioni, è possibile utilizzare questi strumenti con qualsiasi contenuto venga condiviso attraverso l’app, non solo con i messaggi di testo dunque ma anche con contenuti multimediali.

Finora però, visualizzando ad esempio un’immagine ricevuta, era necessario uscire dalla modalità di visualizzazione del contenuto e tornare alla chat per poter utilizzare le reazioni o per rispondere; il team di sviluppatori ha però deciso di semplificare la vita degli utenti introducendo la novità che potete vedere nell’immagine poco sotto.

Come potete notare, nella schermata di visualizzazione dei contenuti multimediali è stata introdotta una nuova funzione per fornire agli utenti un modo più immediato e intuitivo di interagire con i contenuti in questione, gli utenti in possesso dell’ultima versione Beta disponibile di WhatsApp possono ora visualizzare foto, video e GIF e rispondere direttamente dalla schermata di visualizzazione, o utilizzare le reazioni, grazie ai due nuovi pulsanti che vedete nella parte inferiore.

La funzione in questione in realtà, come segnalato in apertura, era già stata introdotta per alcuni utenti ma il team di sviluppatori ha provveduto a implementare un’interfaccia rinnovata per queste scorciatoie, rendendo il processo più intuitivo e il design più moderno.

Come aggiornare l’app all’ultima versione disponibile

Per essere sicuri di non perdervi nessuna delle novità implementate nelle ultime versioni di WhatsApp, il consiglio è quello di mantenere il software costantemente aggiornato; per farlo potete controllare l’eventuale disponibilità di update direttamente dal Google Play Store utilizzando il badge sottostante.

Qualora invece foste intenzionati a testare con mano e in anteprima tutte le novità in fase di sviluppo, potete prendere in considerazione il passaggio al canale beta di WhatsApp, per farlo è sufficiente seguire questo link ma, qualora il programma dovesse essere momentaneamente al completo, potete comunque provvedere al download e successiva installazione manuale dell’ultima versione disponibile tramite il portale APKMirror.