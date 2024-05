Nelle scorse ore il team di sviluppo di WhatsApp ha avviato il rilascio di paio di nuovi aggiornamenti attraverso il Google Play Beta Program: la versione Beta dell’app è arrivata dapprima alla build numero 2.24.11.11 e poi anche allla successiva 2.24.11.12, regalandoci una prima interessante occhiata ad una novità in preparazione per le community e ad un’altra già avvistata nelle chat.

WhatsApp Beta: le novità dell’aggiornamento 2.24.11.12

Pochi giorni fa, nel presentarvi le novità della build numero 2.24.11.7 di WhatsApp Beta per Android, vi avevamo raccontato della funzione che permetterà di contrassegnare le chat di un gruppo della community come nascoste, a tutto vantaggio della privacy dell’intero gruppo. Ebbene, il team di WhatsApp non intende fermarsi qui, anzi punta a migliorare ulteriormente l’esperienza di fruizione delle community richiedendo ai relativi amministratori di includere una breve descrizione del gruppo nei dettagli dello stesso: la novità è stata scovata nella versione 2.24.11.11 dell’applicazione.

Come potete vedere dallo screenshot incluso qui sopra, il piano di WhatsApp prevede l’introduzione di un prompt per l’aggiunta di una breve descrizione da portare all’attenzione dell’amministratore all’atto della creazione di una nuova chat di gruppo per la community; in questo modo, sarà possibile includere informazioni essenziali su scopo e regole del gruppo, che torneranno utili soprattutto ai nuovi membri dello stesso. Allo stato attuale, gli amministratori hanno la possibilità di inserire manualmente una breve descrizione dopo aver creato un gruppo, col rischio di dimenticarsene; la novità in sviluppo intende scongiurare tali dimenticanze e prevenire fraintendimenti tra i partecipanti alla chat di gruppo.

La seconda novità di cui parliamo in questa sede ha iniziato a prendere piede a seguito del rilascio dell’aggiornamento 2.24.11.12, tuttavia qualche fortunato beta tester riesce a sfruttarla anche con la build precedente. In parole povere, il team di WhatsApp sta implementando un’anteprima per i messaggi fissati in alto nelle chat. Le prime anticipazioni su questa nuova funzione risalgono ad un paio di mesi addietro: la novità punta a migliorare l’accessibilità delle chat e a favorire le interazioni da parte degli utenti attraverso l’offerta di una panoramica più completa sui messaggi fissati in una conversazione, sia essa singola o di gruppo.

L’aggiunta di un’anteprima conferisce un risalto indubbiamente maggiore al messaggio che all’interno della conversazione sia stato ritenuto meritevole di particolare attenzione. Come potete vedere dallo screenshot sottostante, nel momento in cui un messaggio contenente un’immagine viene fissato in alto attraverso l’opzione apposita, viene mostrata una piccola anteprima della stessa.

La novità dovrebbe funzionare con tutti i messaggi con contenuti multimediali, tuttavia nel momento in cui si scrive soltanto le immagini compaiono sotto forma di miniatura, laddove i video vengono identificati come tali, ma rimangono sprovvisti di anteprima. L’utilità dell’aggiunta in discorso è presto detta: essa permette a chiunque entri nella conversazione di farsi un’idea del messaggio fissato in alto senza bisogno di selezionarlo per conoscerne il contenuto.

