Siamo tutti pienamente consapevoli di come WhatsApp sia una delle applicazioni di messaggistica più apprezzate e utilizzate dagli utenti, il software viene infatti giornalmente utilizzato per scambiare messaggi di testo e vocali, per effettuare chiamate e videochiamate, o per scambiare file.

Il team di sviluppatori dedicato è costantemente al lavoro nel tentativo di migliorare il servizio offerto ai propri utenti, i lavori iniziali passano solitamente attraverso il canale Beta dell’app tanto che negli ultimi tempi abbiamo visto come l’azienda stia testando alcune novità per permettere di controllare l’animazione automatica di emoji adesivi e avatar e come stia migliorando la scoperta e l’aggiunta di nuovi pacchetti di adesivi, come siano in cantiere novità per i canali e le comunità, la possibilità di impostare un codice per proteggere le chat segrete anche sui dispositivi collegati, oltre ad alcune novità in arrivo per community e chat.

Anche oggi sbirciamo nel futuro di WhatsApp, grazie ad una novità individuata dal cacciatore di codici AssembleDebug.

WhatsApp vi aiuterà a liberare spazio sullo smartphone con questa nuova funzione

Quanto stiamo per riportarvi è stato individuato e condiviso su X (ex Twitter) dallo sviluppatore già menzionato, non ci sono dettagli particolari circa la versione di WhatsApp in cui è stata individuata la novità, men che meno informazioni riguardanti le procedure effettuare per farla apparire.

Ad ogni modo, alcuni di voi potrebbero ricordare come vi avessimo riportato qualche tempo fa la notizia dell’arrivo della funzione di trascrizione dei messaggi vocali nella versione Beta della popolare app di messaggistica, anche se in realtà allo stato attuale non risulta ancora largamente disponibile; la novità di oggi è legata in qualche modo con la funzione appena citata.

Come potete notare dall’immagine qui sopra, sembra che in futuro WhatsApp riceverà una nuova funzionalità volta alla gestione dei download, grazie alla quale gli utenti saranno in grado di eliminare i dati appartenenti ad alcune funzionalità (come quella di trascrizione dei messaggi che richiede il download di un pacchetto da 150 MB) per liberare spazio sul proprio dispositivo, qualora non avessero intenzione di utilizzare la funzione in questione.

Al momento i dettagli sono scarsi, non è chiaro infatti quali altre funzioni possano essere eliminate tra quelle che verranno implementate in futuro, così come non è noto lo stato di sviluppo della novità in questione, segno di come potrebbe comunque volerci del tempo prima che possa essere ampiamente resa disponibile.

Come aggiornare l’app all’ultima versione disponibile

Per essere sicuri di non perdervi nessuna delle novità implementate nelle ultime versioni di WhatsApp, il consiglio è quello di mantenere il software costantemente aggiornato; per farlo potete controllare l’eventuale disponibilità di update direttamente dal Google Play Store utilizzando il badge sottostante.

Qualora invece foste intenzionati a testare con mano e in anteprima tutte le novità in fase di sviluppo, potete prendere in considerazione il passaggio al canale beta di WhatsApp, per farlo è sufficiente seguire questo link ma, qualora il programma dovesse essere momentaneamente al completo, potete comunque provvedere al download e successiva installazione manuale dell’ultima versione disponibile tramite il portale APKMirror.