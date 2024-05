Nelle scorse ore il team di sviluppo di WhatsApp ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento attraverso il Google Play Beta Program: la versione Beta dell’app è arrivata così alla build numero 2.24.10.7, anticipando una comoda novità per rendere le interazioni con i file multimediali più semplici ed immediate.

WhatsApp Beta: le novità dell’aggiornamento 2.24.10.7

Sono passati più di sei mesi da quando vi avevamo parlato di WhatsApp Beta 2.23.20.20 per Android raccontandovi dello sviluppo in corso di una nuova funzione consistente in una barra di risposta rapida integrata direttamente nella schermata di visualizzazione dei file multimediali (immagini, video e GIF). Come si può facilmente intuire, una funzione siffatta assolve alla finalità di rendere meno farraginose le interazioni con queste tipologie di file, consentendo agli utenti di rispondere al volo, anziché dover rientrare nella conversazione per poter digitare la propria replica. Ebbene, nel frattempo WhatsApp ha abbracciato appieno le reazioni e adesso — con il roll out dell’aggiornamento 2.24.10.7 della Beta per Android — sta rilasciando un potenziamento della funzione poc’anzi descritta.

Come potete vedere dallo screenshot riportato qui sopra, la novità è già stata resa disponibile per alcuni utenti del ramo beta e consiste nell’introduzione di una scorciatoia per le reazioni direttamente nella schermata di visualizzazione dei file multimediali. Il tasto dedicato alle reazioni è posizionato nell’angolo in basso a destra, accanto alla barra di risposta, ed è disponibile sia per le immagini che per i video. Senza alcun dubbio, la novità rende la fruizione di tali contenuti più interattiva, poiché apre a reazioni immediate, eliminando la necessità di rientrare nella conversazione.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

