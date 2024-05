Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzioni che possano garantire un’esperienza sempre più ricca.

E così nelle scorse ore sono state rilasciate due nuove versioni beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando delle versioni 2.24.11.13 e 2.24.11.14.

Due nuovi aggiornamenti per WhatsApp in beta

Iniziando dalla versione 2.24.11.13, grazie ad essa abbiamo la conferma che gli sviluppatori intendono dare agli utenti un controllo maggiore per quanto riguarda le notifiche.

Così come viene mostrato da questo screenshot, l’idea è quella di aggiungere un’apposita opzione per consentire agli utenti di cancellare il conteggio dei messaggi non letti ogni volta che si apre l’applicazione.

Se si abilita questa opzione, gli utenti potranno reimpostare automaticamente le notifiche dei messaggi non letti ogni volta che accedono all’applicazione e ciò dovrebbe aiutarli a ridurre la confusione.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale novità potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti.

Passando alla versione 2.24.11.14 beta, con tale release viene risolto un bug riscontrato da alcuni utenti con la versione 2.24.11.11 beta nel momento in cui provavano a navigare tra i nuovi canali nella scheda dedicata agli aggiornamenti.

In pratica, a causa di tale problema, alcuni utenti non erano in grado di navigare e unirsi a nuovi canali. Ebbene, con la versione 2.24.11.14 beta tutto dovrebbe tornare nella normalità.

Come scaricare le nuove versioni dell’applicazione

Se desiderate provare le ultime novità studiate dal team di sviluppatori di WhatsApp, avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero ugualmente provare in anteprima le ultime versioni della popolare app di messaggistica istantanea hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). In particolare, la versione 2.24.11.13 beta la trovate qui mentre la versione 2.24.11.14 beta la trovate qui.

