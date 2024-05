WhatsApp Beta si aggiorna e si affida all’IA per la foto del profilo

Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multipiattaforma, introducendo nuove funzioni e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: si tratta della versione 2.24.11.17.

WhatsApp Beta punta sull’intelligenza artificiale

Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale stanno prendendo sempre più piede in ambito mobile e con la versione 2.24.11.17 beta di WhatsApp per Android ne abbiamo l’ennesima conferma.

Grazie a tale release, infatti, scopriamo che gli sviluppatori sono al lavoro per implementare la possibilità di creare una foto per il profilo con l’intelligenza artificiale.

Così come viene mostrato da questo screenshot, il team di WhatsApp sta esplorando la possibilità di implementare una nuova funzionalità per consentire agli utenti di generare foto del profilo basate sull’intelligenza artificiale.

Grazie a tale sistema gli utenti potranno creare immagini uniche e personalizzate che riflettono la loro personalità, i loro interessi o il loro umore in modo più accurato rispetto a una foto standard: ciò avverrà attraverso un comando da digitare per descrivere il tipo di immagine che desiderano che venga generata dall’IA.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale novità potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime novità studiate dal team di WhatsApp, avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero ugualmente provare in anteprima le ultime versioni della popolare app di messaggistica hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). In particolare, la versione 2.24.11.17 beta la trovate qui.