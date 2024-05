Il team di WhatsApp sta lavorando su alcune nuove funzionalità nell’app beta per Android. La prima ha lo scopo di informare gli utenti in merito alle implicazioni derivanti dal contrassegnare le chat di un gruppo della community come nascoste, mentre la seconda punta a favorire ulteriormente l’esplorazione nuovi canali.

WhatsApp testa un nuovo avviso per le community

WhatsApp sta attualmente implementando un avviso per informare le persone sulle implicazioni derivanti dall’occultamento di una chat di gruppo da una comunità. In pratica i proprietari della comunità non potranno modificare questa impostazione di visibilità una volta che il gruppo viene nascosto, in modo da proteggere la privacy dell’intero gruppo.

Tuttavia gli altri amministratori della comunità possono solo trovare e rimuovere il gruppo dall’elenco della comunità, ma non saranno in grado di vedere i loro contenuti senza un collegamento di invito al gruppo.

WhatsApp sta ritoccando l’interfaccia degli aggiornamenti

WhatsApp sta testando un’interfaccia parzialmente ridisegnata per la scheda degli aggiornamenti, la quale introduce una nuova scorciatoia per esplorare nuovi canali e spostata la possibilità di creare canali nel menu extra nella barra superiore dell’app, poiché non è più disponibile nell’interfaccia principale.

Queste nuove funzionalità sono al momento disponibili per alcuni beta tester che installano gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp beta per Android e verranno distribuite a più utenti nei prossimi giorni.