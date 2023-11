Very Mobile, operatore virtuale di WindTre, ha introdotto una nuova offerta mobile per un numero limitato e selezionato di clienti, che offre minuti, SMS e traffico dati illimitati e senza alcun costo di attivazione.

L’offerta ha un costo di 10,99 euro al mese e, al momento, sembra attivabile soltanto da alcuni clienti che possiedono già un’offerta con 250 GB di traffico dati mensile, come per esempio Very 8,99 250 Giga. Come già spiegato, l’offerta offre minuti, SMS e traffico dati su rete 4G fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload, in maniera illimitata.

Come verificare se si è idonei all’offerta di Very Mobile

Per visualizzare se si è idonei all’attivazione dell’offerta vi basta dirigervi nella sezione “Offerta” dell’applicazione ufficiale di Very Mobile e cliccare su “Gestisci offerta”. In caso di idoneità vi apparirà un banner che vi permette di attivare la nuova offerta a 10,99 euro al mese. Una volta attivata, se il credito residuo è sufficiente, la nuova offerta verrà attivata scalando il primo mese dal credito e sostituendo quella precedente in maniera irreversibile.

Non sono previsti costi di attivazione e, oltre ad offrire traffico dati, minuti ed SMS illimitati, l’offerta prevede anche un massimo di 11,7 GB di traffico dati utilizzabile in roaming nell’Unione Europea. Very Mobile sottolinea, nelle condizioni generali di contratto, che il servizio è ad personam e che le offerte con traffico incluso illimitato devono rispettare determinati parametri di utilizzo: nello specifico, il traffico dati mensile deve avere un consumo almeno 5 volte superiore alla media dei clienti con offerte simili e superiore al doppio della media per 3 mesi consecutivi.

Al momento l’unico modo per attivare quest’offerta è tramite l’applicazione di Very Mobile e soltanto se si è stati selezionati. Non sappiamo se l’offerta verrà poi estesa a tutta la platea di clienti, ma se possedete questo operatore potete dare un’occhiata all’app ufficiale per vedere se rientrate tra i fortunati.

