Google ha annunciato e lanciato la prima Developer Preview di Wear OS 5, il sistema operativo Android cucito su misura per gli smartwatch. L’obiettivo principe di questa nuova release, che arriverà più avanti nel tempo, è dichiaratamente quello di migliorare in maniera significativa la durata della batteria di questi dispositivi.

Eccezioni a parte infatti, come TicWatch Pro 5, gli smartwatch con Wear OS non sono noti per la loro durata della batteria, anzi in genere faticano ad arrivare a sera come a esempio il Pixel Watch 2 di Google che non supera di certo le 24 ore di utilizzo.

Più batteria grazie anche a Watch Face meno dispendiose

Google ha affermato che “correre una maratona consuma fino al 20% di energia in meno su Wear OS 5”, un’affermazione importante volta a sottolineare gli sforzi compiuti, sarà interessante verificare sul campo se questo si realizzerà o meno proprio anche su Pixel Watch e Pixel Watch 2.

Ovviamente per ottenere questi risultati, o di migliori, anche gli sviluppatori dovranno fare la loro parte, per questo motivo l’azienda incoraggia a creare app e quadranti per orologi che siano intrinsecamente più efficienti dal punto di vista energetico partendo dal fare ragionamenti sul dispendio energetico.

Per quanto riguarda i quadranti, Wear OS 5 includerà una nuova versione del Watch Face Format introdotto con Wear OS 4. Si tratta di un tecnicismo per sviluppatori ed è un’implementazione software volta a ottimizzare le prestazioni del quadrante, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi sul design. La nuova versione del Watch Face Format permette un facile accesso alle informazioni meteo e aggiunge nuovi stili di complicazioni. Attualmente questa tecnologia è stata adottata dal 30% dei quadranti sul Play Store e Google incentiverà l’adozione andando a rifiutare, a partire dai primi mesi del 2025, i quadranti che non utilizzeranno tale formato. Una data precisa di questa deprecazione sarà comunicata verso la fine dell’anno.

Wear OS si prepara a forme e dimensioni diverse

Grazie al recente nuovo slancio del mercato degli smartwatch, stiamo assistendo a una più ampia varietà di dimensioni e risoluzione degli schermi, offrendo più scelta ai consumatori. Le app però dovranno adattarsi adeguatamente ai vari formati, così come capita sugli smartphone, e per questo Google sta rilasciando nuove linee guida su come creare interfacce utente adattive, nonché aggiornamenti a librerie esistenti e introduzione di nuovi layout.

Ulteriori novità e quando arriverà

Al momento non ci sono altre novità se non ulteriori tecnicismi per sviluppatori. Questa di Wear OS 5 è una primissima release Developer Preview pensata proprio per chi crea applicazioni per smartwatch ed è possibile provarla tramite Emulatore. Ulteriori informazioni, qualora siate interessati, le trovate nel blogpost ufficiale di Google.

Sconosciute al momento eventuali tempistiche di rilascio ma è possibile che ciò avverrà contestualmente all’annuncio dei nuovi Google Pixel 9 e al rilascio della versione definitiva di Android 15 (tra il mese di settembre e ottobre 2024).