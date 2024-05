Abbiamo visto a inizio anno come Samsung abbia lanciato, contestualmente alla presentazione degli ultimi flagship della famiglia Galaxy S24, anche l’attuale ultima versione della propria interfaccia proprietaria One UI. Sono fortunatamente lontani i tempi in cui l’azienda installava sui propri dispositivi la Touchwiz, odiata da diversi utenti per varie ragioni, ma negli ultimi anni il colosso ha saputo lavorare bene sulla propria interfaccia proprietaria, confezionando un software che è stato in grado nel corso del tempo di attrarre a sé una buona fetta di utenti.

Nel corso degli ultimi mesi, Samsung ha iniziato a distribuire la One UI 6.1 anche su altri smartphone delle precedenti generazioni e, nonostante qualche incidente di percorso, si appresta ad aumentare ulteriormente la disponibilità della sua ultima versione One UI anche per alcuni dispositivi di fascia media meno recenti. Inoltre, sappiamo già come quest’estate sia previsto l’arrivo, insieme ai nuovi smartphone pieghevoli del brand, di una nuova versione dell’interfaccia proprietaria, la 6.1.1; come spesso accade però, gli utenti più appassionati sono sempre impazienti riguardo alle novità più grosse e oggi, grazie a quanto condiviso su X (ex Twitter), sembrano esserci buone notizie per loro.

Individuato il primo firmware di test One UI 7 sui server di Samsung

Sul finire dello scorso mese abbiamo visto Google rilasciare l’ultima beta disponibile di Android 15, la 1.2; il colosso di Mountain View è però al lavoro sulla prossima versione del robottino già da un po’ di tempo, tanto da averci permesso di sbirciare diverse possibili novità future. Come ben sappiamo, quando Big G rilascia una nuova versione del sistema operativo, i vari produttori di smartphone del panorama Android adeguano le proprie interfacce per implementare sui propri dispositivi l’ultima versione disponibile del SO.

Samsung è senza dubbio uno dei brand più celeri e impegnati da questo punto di vista, sempre in prima linea per quel che riguarda il supporto software dei propri dispositivi e, a quanto pare, l’azienda avrebbe già avviato i test per la prossima versione dell’interfaccia proprietaria One UI 7 basata proprio su Android 15.

Sui server dell’azienda è infatti apparso il primo firmware di test One UI 7 per gli smartphone della serie Galaxy S24, segno di come Samsung abbia iniziato i lavori per lo sviluppo della prossima versione; è bene specificare che si tratta di un firmware dedicato ai test interni all’azienda e non implica che a breve sarà disponibile una qualche versione dedicata agli utenti, anzi, per quella ci vorrà ancora un po’ di tempo.

I preparativi in casa Samsung sono dunque iniziati, così da essere pronti per la distribuzione di Android 15 non appena sarà disponibile, quali novità possiamo aspettarci dalla One UI 7? Difficile dirlo al momento, sappiamo che la One UI 6.1.1 dovrebbe vantare alcune nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale, ma per quel che concerne la futura versione è troppo presto per sbilanciarsi; è probabile però che alcune delle funzionalità a cui Google sta lavorando per Android 15, come la possibilità di permettervi di scegliere il dispositivo per la riproduzione audio dallo smartwatch, quella di impedirvi di disattivare il Bluetooth e come sarà in grado di spegnere automaticamente lo schermo, quella che potrebbe essere una piccola modifica per la gesture predittiva “Indietro”, una modalità desktop, novità per la luminosità del display e la gestione delle notifiche, oltre ad alcune novità per Auracast e la condivisione audio Bluetooth e una possibile opzione che consentirà di forzare le app alla modalità scura, potrebbero far parte anche dell’aggiornamento One UI 7.