Possiamo mettere da parte il condizionale usato con la precedente notizia perché è proprio così: Ho. Mobile sta realmente attivando il 5G ai suoi clienti e possiamo confermarvelo con certezza perché è disponibile per alcuni dei nostri smartphone. L’attivazione avviene da remoto senza dover fare nulla, a patto di avere uno smartphone col supporto al 5G e la relativa opzione abilitata nelle impostazioni di sistema.

Ho. Mobile sta attivando il 5G

Nel momento in cui stiamo scrivendo, non c’è ancora stato alcun annuncio da parte dell’operatore né tramite i canali social e né tramite comunicato stampa e per questa ragione crediamo che l’attivazione sia in una fase di test e preveda un campione limitato di clienti, in vista poi di un lancio in pompa magna per tutti. C’è da dire anche che l’operatore non ne fa un mistero e qua e là nei suoi canali social e nel suo forum conferma che il 5G è in arrivo, per cui questa cosa dà ancora più valore alla nostra idea.

5G solo per i clienti con ho+

Facendo un po’ di ricerche in Rete per verificare il numero di clienti con il 5G attivo, abbiamo notato una cosa, sulla quale ora come ora c’è un dubbio di non poco conto. Tutti i clienti che vedono il 5G attivo, noi compresi, possiedono ho+ e questo significa che chi non non ce l’ha attivo sulla propria SIM non può essere fra i clienti tester, anche se dovesse possedere uno smartphone supportato. E ci può stare essendo in fase di test, però il dubbio che assale tutti riguarda il lancio ufficiale perché la cosa potrebbe restare così e non è detto che Ho. Mobile deciderà di rendere disponibile il 5G a tutti i suoi clienti. Non possiamo escludere, ora come ora, che potrà essere un servizio aggiuntivo a pagamento esclusivo del programma ho+, che, vi ricordiamo, ha un costo mensile di 1,99 euro.

5G senza limiti di velocità

La rete è quella di Vodafone e quindi la qualità non si discute però c’è una considerazione da fare per i clienti di Ho. Nonostante la banda dei clienti con ho+ sia limitata a 60 Mbps, utilizzando la rete 5G questo blocco viene eliminato e le velocità di download e upload arrivano al massimo garantite dalla rete in quel momento. Non sappiamo se in occasione del lancio ufficiale sarà mantenuta questa cosa oppure la banda verrà limitata, ma tutto fa pensare di no.

Previous Next Fullscreen

La situazione in questo momento è questa. L’attivazione è cominciata ed è in una fase di test che di sicuro proseguirà per alcuni giorni, se non per qualche settimana, e coinvolge solamente i clienti con ho+, i quali possono così sfruttare il pieno potenziale della rete di Vodafone. Al momento non c’è altro ma ne ritorneremo di sicuro a parlare prossimamente.