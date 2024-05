Mese nuovo, nuovi smartphone Xiaomi in arrivo. Le ultime indiscrezioni di queste ore, infatti, anticipano una serie di novità per la gamma Xiaomi che continuerà ad aggiornare la sua offerta di smartphone anche nel corso delle prossime settimane, sfruttando, come da tradizione, la sua strategia multi brand per crescere nel mercato Android.

In rampa di lancio c’è il nuovo Xiaomi 14 SE, destinato a diventare un nuovo riferimento della fascia medio alta del mercato in India (ma potrebbe arrivare, con un nome diverso, anche in Europa), In arrivo, inoltre, c’è il nuovo Redmi 13, ennesima evoluzione della famiglia di smartphone Xiaomi per la fascia bassa.

Entrambi i modelli dovrebbero essere dei rebrand, rispettivamente di uno smartphone Xiaomi già svelato in Cina e di un POCO ancora da ufficializzare. Vediamo i dettagli.

Xiaomi 14 SE: promette bene con Snapdragon 8s Gen 3

Partiamo dal più interessante: lo Xiaomi 14 SE. Lo smartphone, secondo i rumor di oggi, è atteso in India nel corso del prossimo mese di giugno. Questo modello dovrebbe essere un rebrand dello Xiaomi Civi 4 Pro, svelato lo scorso mese di marzo in Cina e dotato del nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, il chip con cui Qualcomm punta ad offrire un’alternativa più economica ma non per questo meno interessante rispetto allo Snapdragon 8 Gen 3.

Trattandosi di un rebrand, le specifiche del nuovo Xiaomi 14 SE sono già note. Lo smartphone arriverà sul mercato con un display AMOLED da 6,55 pollici di diagonale, con risoluzione di 2.740 x 1.236 pixel e refresh rate di 120 Hz. Oltre al già citato Snapdragon 8s Gen 3, il nuovo modello di Xiaomi avrà varie combinazioni di RAM e storage (fino a 16 GB di RAM e 512 GB di storage) e una batteria da 4.700 mAh, con ricarica rapida da 67 W.

Seguendo la scia del Civi 4 Pro, è possibile anticipare anche la presenza di una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore teleobiettivo da 50 Megapixel, con zoom ottico 2x, e un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel. C’è anche una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 32 Megapixel (uno è ultra-grandangolare).

Il nuovo Xiaomi 14 SE è atteso in India nel corso del mese di giugno, con un prezzo di circa 50.000 rupie (pari a poco più di 550 euro). Per il momento, non è chiaro a quale combinazione di RAM e storage faccia riferimento tale prezzo. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.

Redmi 13: un rebrand di un POCO non ancora ufficiale

La famiglia di smartphone Redmi si prepara a registrare un’ulteriore novità. In arrivo, infatti, c’è il Redmi 13. Lo smartphone andrà ad affiancarsi ai tanti Redmi Note 13 oltre che ai Redmi 13C, già svelati da Xiaomi. L’esistenza del nuovo modello è stata confermata da varie certificazioni (IMDA, FCC e EEC) che anticipano la presenza di una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 33 W oltre che di Android 14 con Hyper OS e del Bluetooth 5.3.

Secondo alcuni rumor, il nuovo Redmi 13 dovrebbe essere un rebrand del POCO M6 4G, modello ancora in attesa di essere presentato ufficialmente ma già anticipato da rumor e certificazioni. Lo smartphone di Redmi dovrebbe arrivare sul mercato con il SoC MediaTek Helio G88 e varie combinazioni di RAM e storage (in base al mercato di commercializzazione) oltre che con un display IPS LCD con diagonale di 6,7 pollici e risoluzione Full HD+.

Anche in questo caso, maggiori dettagli arriveranno a breve. Il Redmi 13 potrebbe diventare uno dei nuovi entry level della gamma Xiaomi per il mercato europeo nel corso della seconda metà del 2024. Il debutto, quindi, potrebbe non essere molto lontano, come confermano le tante certificazioni arrivate in queste ore.

In copertina Xiaomi Civi 4 Pro